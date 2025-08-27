Conagua: Se prevén lluvias intensas y onda de calor en México este miércoles 27 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jornada de este miércoles 27 de agosto de 2025 estará marcada por contrastes en el clima de México. Mientras una parte importante del territorio nacional enfrentará lluvias de diferente intensidad, otras zonas experimentarán temperaturas elevadas, con valores que podrían superar los 40°C. Para que planifiques tus actividades, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico completo.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles las condiciones atmosféricas actuales estarán dominadas por el monzón mexicano, la onda tropical número 26 y la entrada de aire húmedo tanto del Golfo de México como del océano Pacífico. Estos factores incrementarán la probabilidad de tormentas, descargas eléctricas, rachas de viento y oleaje elevado en distintas entidades.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Lluvias intensas para este miércoles

Este día, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica sobre el sur del Golfo de California y la inestabilidad atmosférica generará lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. A estas condiciones se sumará la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, lo que provocará también lluvias intensas en estados del oriente y sureste, especialmente en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Durango registrará lluvias muy fuertes, mientras que Baja California Sur y Nayarit tendrán precipitaciones fuertes, con presencia de chubascos en Baja California. En el centro del país, Morelos, Ciudad de México y Estado de México tendrán lluvias muy fuertes, mientras que Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas reportarán acumulados de menor intensidad, aunque aún significativos.

El paso de la onda tropical número 26 reforzará la inestabilidad en el sur del país, elevando la probabilidad de lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero. Por su parte, en la península de Yucatán se esperan lluvias muy fuertes en Yucatán y Campeche, así como fuertes en Quintana Roo y Tabasco.

Temperaturas extremas y onda de calor

Aunque gran parte del territorio enfrentará lluvias, el ambiente continuará siendo caluroso en varias entidades del norte, centro y sur del país. El SMN prevé temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, se estima que estados como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registren temperaturas que oscilarán entre los 35 y 40 °C.

En contraste, las temperaturas mínimas se mantendrán frescas en zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala, donde podrían descender hasta los 5 °C durante la mañana. Mantente atento a los comunicados de Protección Civil y toma precauciones.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)