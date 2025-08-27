Liquidación laboral en México: Diferencias entre finiquito y liquidación y cómo calcular cada una.

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Terminar una relación laboral nunca es un asunto menor. Para el trabajador representa la culminación de un esfuerzo y el inicio de un nuevo ciclo; para la empresa, es una oportunidad de demostrar profesionalismo y credibilidad.

En este contexto, comprender la diferencia entre finiquito y liquidación es fundamental. Además, apoyarse en herramientas digitales como una calculadora de finiquito permite conocer con precisión qué corresponde en cada caso y evitar conflictos que afecten la confianza entre ambas partes.

¿Qué es el finiquito?

El finiquito es el pago que cualquier empleado debe recibir cuando concluye su relación laboral, independientemente de si fue por renuncia, término de contrato temporal o despido justificado. Se trata de un derecho básico que reconoce el tiempo y esfuerzo invertido.

Componentes principales del finiquito

Salario pendiente: días trabajados no pagados al momento de la salida.

Aguinaldo proporcional: se calcula dividiendo los días de aguinaldo que corresponden por ley (al menos 15) entre 365 y multiplicando por los días trabajados en el año.

Vacaciones no disfrutadas: el empleado recibe el pago equivalente a los días de vacaciones pendientes.

Prima vacacional: un 25 % adicional sobre el valor de las vacaciones no gozadas.

Prima de antigüedad (si corresponde): aplica a quienes tienen más de 15 años de servicio.



Este conjunto de pagos garantiza que la empresa cierre en orden sus obligaciones inmediatas con el colaborador.

¿Qué es la liquidación?

La liquidación, por su parte, no siempre aplica. Solo corresponde en casos de despido injustificado o de separación laboral imputable al empleador (cierre de la empresa, reestructuración, reducción de personal, entre otros).

Es más amplia que el finiquito, ya que funciona como una compensación por la pérdida del empleo en condiciones adversas para el trabajador.

Componentes principales de la liquidación

Tres meses de salario integrado: indemnización obligatoria en casos de despido injustificado.

20 días de salario por cada año trabajado: pago adicional que reconoce la antigüedad.

Prima de antigüedad: cuando el empleado cumple más de 15 años de servicio.

Más todos los conceptos del finiquito: salario pendiente, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.



La liquidación es, en esencia, la suma de ambos conceptos: el finiquito más una indemnización compensatoria.

Importancia de conocer la diferencia

Desde la perspectiva del trabajador, dominar estas diferencias es clave para proteger su estabilidad económica. Saber qué corresponde en un finiquito evita aceptar menos de lo justo. Entender qué implica la liquidación brinda herramientas para reclamar lo que corresponde en caso de despido injustificado.

Desde la perspectiva de la empresa, calcular con precisión cada pago es más que una obligación legal: es un acto de respeto hacia sus colaboradores y un blindaje para su reputación. Un error en estos cálculos puede derivar en juicios, multas y pérdida de credibilidad.

Cómo calcular cada uno

Cálculo del finiquito

Se parte del salario diario y se multiplican los días trabajados no pagados. A ello se suman las proporciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Si aplica, se incluye la prima de antigüedad.

Cálculo de la liquidación

Incluye todo lo anterior y se añaden tres meses de salario más 20 días de sueldo por cada año de servicio. Este cálculo es más complejo y suele generar dudas, por lo que contar con una calculadora de finiquito es una ventaja estratégica tanto para empleados como para empresas.

Perspectiva ejecutiva: claridad como estrategia

Para los líderes empresariales, el tema no debe verse como un trámite contable. La forma en que se gestionan las salidas laborales envía un mensaje directo al resto del equipo. Transparencia, cumplimiento y orden transmiten que la organización respeta a sus colaboradores incluso en momentos difíciles.

Riesgos de una gestión deficiente

Demandas laborales costosas

Sanciones por incumplimiento legal

Deterioro de la marca empleadora

Pérdida de confianza entre el talento interno



Beneficios de una gestión correcta

Reducción de riesgos legales

Fortalecimiento de la reputación corporativa

Retención de talento gracias a un ambiente de confianza

Procesos internos más claros y eficientes



El papel de la tecnología

Hoy, las herramientas digitales juegan un rol esencial en la gestión laboral. Una calculadora de finiquito permite obtener cifras transparentes en segundos, comparar escenarios y validar montos antes de firmar cualquier documento. Para los trabajadores, es un respaldo; para las empresas, un mecanismo de eficiencia y control.