MEMES reaccionan al tercer involucrado en la pelea entre Noroña y Alejandro Moreno

Ciudad de México.- Al final de la última sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, y Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se fueron a los golpes y empujones. En el pleito hubo un tercero en discordia que terminó en el piso tras intentar intervenir y ser empujado por el líder priista.

Tras el conato de bronca, el presidente del Senado advirtió que pedirá el desafuero de los legisladores que participaron y presentará una denuncia por daños, acompañado del trabajador que se involucró en la pelea. A través de la red social X, la senadora de Morena, Andrea Chávez, puso a su equipo legal a disposición del empleado, quien posteriormente apareció en una conferencia de prensa con un collarín y un cabestrillo improvisado con vendas.

En este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por Alito Moreno. El cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso", escribió la legisladora.

¿Quién es Emiliano, el hombre que fue empujado por Alito Moreno?

Según datos recabados por Excélsior, Emiliano González ha acompañado a Fernández Noroña a giras de trabajo y viajes a otros países como Italia. Derivado de esto, el hombre fue registrado como "prestador de servicios profesionales" de la Mesa Directiva del Senado, la cual es presidida por el mismo líder parlamentario de Morena.

Emiliano González González (trabajador del Senado que fue agredido) presentará la denuncia hoy mismo y yo también", dijo Gerardo Fernández Noroña durante el encuentro posterior con los medios de comunicación.

Como ya se mencionó, Emiliano se mostró con un collarín y un cabestrillo tras el encontronazo que tuvo con Alejandro Moreno. En redes sociales, usuarios denunciaron una mala praxis por la manera en la que apareció el trabajador. Inclusive, algunos recurrieron al humor y realizaron memes al respecto. Como era de esperarse, internautas calificaron esta escena como "un montaje" y "una exageración".

