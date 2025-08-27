Polvo compacto aprobado por la Profeco con valor de solo 50 pesos en el mercado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado un estudio a los polvos compactos, uno de los productos del maquillaje más usados por las personas, destacando que, aun cuando existen versiones con altos precios en el mercado, existen algunos que cumplen con todas las especificaciones, además de tener precios realmente bajos en comparación con la competencia.

Polvo compacto en el mercado marca Mac

Pero la institución no solo evaluó el precio de este producto; entre los puntos que fueron evaluados están la facilidad de la aplicación del polvo, su adherencia y ligereza, además de la cobertura en imperfecciones, el control del brillo, así como cuestiones como el etiquetado y que cuenten con información clara sobre cantidad, componentes, advertencias y fechas de caducidad. Aunque marcas como Mineral Full Coverage e Italia Deluxe Silky Powder obtuvieron bajas calificaciones.

Este no fue el caso de la marca Angel Face de Pond’s, la cual no solo tiene un precio de tan solo 50 pesos; la Profeco lo ha reconocido como uno de los mejores en su categoría, destacando la calidad con la que cuenta en referencia con su precio en el mercado. Según el análisis de la procuraduría, este producto es sobresaliente por la capacidad que tiene para eliminar brillo, por la facilidad en su aplicación, así como por el buen rendimiento que tiene.

Polvo compacto Angel Face de Pond’s

Aunque no son las únicas características positivas, puesto que es adecuado para la mayoría de las pieles y no obstruye los poros, haciéndolo ideal no solo para aquellos que busquen un acabado natural, así como duradero. Además, después de 416 pruebas técnicas a las que sometieron a 50 productos, Angel Face destacó incluso sobre productos de marcas de lujo de maquillaje con su textura suave y su durabilidad.

Otras marcas que también obtuvieron la aprobación y que la Profeco identificó como marcas que cumplen con los altos estándares en calidad y seguridad fueron BYS, Catrice Cosmetics, Clinique, Wet n Wild y Les Beiges de Chanel. Las cuales fueron calificadas de manera positiva en aspectos como facilidad en su aplicación, el control del brillo, la cobertura en imperfecciones, así como la adherencia a la piel.

Polvo compacto Les Beiges de Chanel

Fuente: Tribuna del Yaqui