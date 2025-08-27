Por amenazas de muerte: Noroña denuncia ante FGR a 'Alito' Moreno tras pelea a golpes en el Senado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la pelea a golpes entre Alejandro 'Alito' Moreno y Gerardo Fernández Noroña al finalizar la sesión de la Comisión Permanente, el legislador morenista presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por amenazas de muerte. Personal de la dependencia federal acudió personalmente a tomar la declaración del senador a la sede del Senado. Noroña responsabilizó a 'Alito', junto con otros diputados y senadores del PRI, de haberlo agredido físicamente de manera "planeada".

Además, el morenista asegura que el también presidente del partido tricolor lo amenazó de muerte y adelantó que pedirá el desafuero de los legisladores que están involucrados; entre ellos se encuentra Pablo Angulo, senador del PRI; Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI; Erubiel Alonso, diputado del PRI. A través de su cuenta de YouTube, Noroña dio a conocer sus declaraciones y aseguró que uno de sus colaboradores, identificado como Emiliano González, fue empujado por 'Alito', lo que provocó su caída y le "provocó lesiones graves".

Ambos se enfrentaron a los golpes

Por supuesto que, una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. (…) Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país", afirmó Noroña.

Además de denunciarlo por agresiones, también la denuncia va por daños a la propiedad. Gerardo Fernández Noroña dijo que convocará a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para el próximo viernes, en la que se hablará del asunto. "Voy al Ministerio Público Federal, porque este es un recinto federal, a meter la denuncia por lesiones, por daño a propiedad privada en el caso de Emiliano. Y yo creo que lo que procede es su desafuero, pero primero se tiene que hacer toda la deliberación y pedir el desafuero", afirmó Noroña en su cuenta de YouTube.

Además, el de Morena dijo que no existió tal enfrentamiento, sino una agresión. El presidente del Senado pidió revisar los videos para comprobar que él "no lanzó golpes" y reiteró que se trató de una agresión planeada y provocadora.

Fuente: Tribuna del Yaqui