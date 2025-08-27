Por nueva medida de EU, Correos de México suspende envíos de postales y paquetería temporalmente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ante una nueva medida del Gobierno de Estados unidos, La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México, informaron la suspensión temporal en el envío de paquetes y correspondencias a Estados Unidos, a partir del 27 de agosto de 2025. La decisión surgió luego de que Donlad Trump eliminó la exención de impuestos para paquetes con valor inferior a 800 dólares conocida como 'de minimis'.

Esta suspensión se debe a que a partir del día 29, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier país, por lo tanto Correos de México suspendió a partir del 27 de agosto el servicio, en lo que se definen los procesos operativos. Correos de México aclaró que este impuesto es el motivo por el cual aplicará la suspensión temporal de envío de paquetes y señaló que la tarifa aplica no solo para nuestro país sino para todos los países, y con ello se suma a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, "los cuales también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos"

Correos de México suspende envíos a EU hasta nuevo aviso/Créditos: Internet

Por otro lado, el Gobierno de México explicó que se mantiene en comunicación con autoridades de Estados Unidos, así como con organismos postales internacionales, con la finalidad de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de forma ordenada, brindando seguridad a los usuarios y evitando retrasos en la entrega de mercancías. De este modo, México se suma a la lista de países que también han suspendido sus servicios postales a Estados Unidos.

"Nos vemos imposibilitados a brindar el servicio de los usuarios que quieran mandar mensajería y paquetería a los Estados Unidos de América. Dicha medida se mantendrá hasta nuevo aviso". Expresó Corroes de México. "El Departamento de Correos lamenta profundamente las molestias ocasionadas a los clientes y asegura que se están tomando todas las medidas posibles para reanudar el servicio completo a Estados Unidos lo antes posible”" de acuerdo con el comunicado.

Aunque el presidente Trump eliminó previamente la regla, conocida como 'de minimis', para artículos baratos enviados desde China y Hong Kong, tener que pagar impuestos de importación sobre paquetes pequeños provenientes de cualquier otro lugar probablemente representará un gran cambio para algunas pequeñas empresas y compradores en línea.

Las compras que anteriormente ingresaban a Estados Unidos sin necesidad de pasar por la aduana requerirán un proceso de verificación y estarán sujetas a la tasa arancelaria aplicable a su país de origen, que puede variar entre el 10 y el 50%. Para los clientes afectados, el proceso de devolución será a partir de este lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui