"Que venga aquí para darle unos ching…": 'Alito' Moreno a Noroña; Morena pide desafuero del priista

Ciudad de México.- Tras la confrontación que tuvo lugar en el Senado de la República entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro 'Alito' Moreno, el legislador del PRI le mandó un mensaje al de Morena. "¡Que venga aquí para darle unos chingad7%$(!", afirmó Moreno en una rueda de prensa. Ante esto, Noroña denunciará a 'Alito' Moreno por agresión y pedirá su desafuero como senador.

Tras la pelea, el senador Alejandro Moreno explicó su versión de los hechos y aseguró que él pidió la palabra y, al no dársela, le pidió una explicación de lo sucedido. "¿Qué hizo? Como siempre, este patán, empujarme". Además, lo cuestionó por callar y gritarle a la senadora del PAN, Lilly Téllez: "¿Ahí sí es hombre, no? Gritarle a una mujer. Que venga aquí para que le pegue yo sus chingad4!%$ a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta".

Además, Moreno aseguró que los golpes podrían ser la manera con la que se sigan conduciendo ante la falta de diálogo. "Si llegamos a los golpes, eso es lo que ellos construyeron por defender la democracia", agregó. 'Alito' aseguró que la primera agresión física vino de Noroña. "Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza".

Van por el desafuero

El senador de Morena también ofreció una rueda de prensa y dijo que Emiliano González, trabajador del Senado, fue el que resultó más lesionado por la agresión. El empleado del Senado de la República apareció con un collarín: "Presentaremos denuncias por daños. Una vez presentadas las denuncias, este asunto no se puede quedar ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron", afirmó Noroña. Noroña aseguró que Moreno subió a jalonearlo y él le pidió parar porque estaba el himno nacional.

"Ahí están los videos, me dio de golpes en los brazos, me dijo 'te voy a partir la madre', 'te voy a matar'", agregó. El morenista también dijo que fue atacado por Pablo Angulo, senador del PRI; Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, Erubiel Alonso, diputado del PRI. Para finalizar, dijo que este mismo miércoles 27 de agosto presentarán una denuncia contra 'Alito', sólo que no aclaró si ante la Fiscalía General de la República (FGR) o ante la fiscalía de la Ciudad de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui