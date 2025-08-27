Si perteneces a un programa social, esta es la FECHA en que pagarán en el mes de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de septiembre iniciará con buenas noticias para miles de personas en la República, tanto en la Ciudad de México como en muchas de las entidades del país, que, a través de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, serán beneficiados con los depósitos que corresponden al bimestre de septiembre-octubre y que buscan generar mayor seguridad para el ingreso de muchas familias.

Garantizando que cuenten con los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas como la alimentación, salud, así como el estudio de los menores de estas casas beneficiadas. Algunos de los programas más relevantes que estarán recibiendo el depósito en el Banco del Bienestar son la Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, Apoyo a Madres Trabajadoras, así como Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Aunque todos los beneficiarios reciben diferentes cantidades, ya que depende de en qué programa se encuentren inscritos, así como de las especificaciones que los programas tengan según las necesidades de las personas. En el caso del programa dirigido a adultos mayores de 65 años, recibirán la cantidad de 6 mil 200 pesos; las personas con discapacidad que cuenten con certificado médico y tengan entre 0 y 64 años recibirán 3 mil 200 pesos.

En el caso de las mujeres de entre 60 y 64 años, recibirán 3 mil pesos, y a las mujeres madres trabajadoras con hijos menores de cuatro años se les depositará entre 830 pesos y 3 mil 600 pesos. Además de estas, los programas para estudiantes, como la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria, les otorgarán mil 900 pesos; para los universitarios, a través de Jóvenes Escribiendo el Futuro, se les depositarán 5 mil 800 pesos.

Aunque la fecha no ha sido confirmada en su totalidad, se dice que el primero de septiembre comenzarán los depósitos que iniciarán como en la mayoría de los programas Bienestar, de manera escalonada, en orden alfabético y según la primera letra del primer apellido de los beneficiarios, siendo la letra 'A' con la que se iniciará esta medida para evitar las aglomeraciones en las distintas sucursales del banco del bienestar.

Fonte: Tribuna del Yaqui