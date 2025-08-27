Sugieren a esposa de AMLO Beatriz Gutiérrez Müller ser rectora de la BUAP

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al dar a conocer el listado de personas que están nominadas para el cargo, La Comisión de Auscultación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que Beatriz Gutiérrez Müller fue propuesta por integrantes dela comunidad universitaria como aspirante a candidata a la rectoría de la casa de estudios por el período de 2025 a 2029. De acuerdo con el calendario establecido, las entrevistas a las y los aspirantes se llevarán a cabo este miércoles 27 de agosto en la Sala de Proyecciones del Edificio Carolino, en orden alfabético según su primer apellido.

Gutiérrez Müller, aparece como la sexta de la lista, que fue conformada en orden alfabético, la cual fue citada a las 13:45 horas de este día ante La Comisión de Auscultación. De acuerdo con el citatorio, esta entrevista busca conocer el interés por el cargo de cada uno de los aspirantes y que presenten la documentación requerida en la Convocatoria emitida el 22 de agosto.

La ex primera dama de México votó en elecciones de la BUAP/Créditos: Internet

Gutierrez Müller, destacó que se mantiene independiente de la política, enfocada en su labor académica como docente e investigadora en una universidad pública, desde 2015, forma parte de la planta docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Vélez Pliego, aunque algunos docentes han cuestionado si cubre todas las actividades y cargas que se le imponen a los maestros de tiempo completo en esta universidad, luego de que no ha radicado en Puebla.

Cabe señalar que, desde 2019, Gutiérrez Müller obtuvo una plaza de Profesor Investigador de tiempo completo en la BUAP por la cual, actualmente, tiene un sueldo neto de 20 mil 850 pesos, de acuerdo con la Plataforma de Transparencia. Integrantes de la Comisión presidida por José Luis Castillo Durán, informaron que los nombres que aparecen en la lista, solo son postulados, y que las candidaturas a la rectoría se definirán ya que se lleve a cabo la entrevista y se cumplan con los requisitos que establece dicha convocatoria.

Lista de los aspirantes/Créditos: Internet

Según el calendario, el proceso se llevará acabo del viernes 29 de agosto, al martes 2 de septiembre, mientras que la jornada electoral será el 10 del mismo mes. Los resultados se darán a conocer el 13 de septiembre. Hasta el momento, Gutiérrez Müller no ha hablado sobre la posibilidad de encabezar la universidad donde actualmente se desempeña como docente en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 'Alfonso Vélez Pliego'.

Fuente: Tribuna del Yaqui