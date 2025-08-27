Top3 México: Lenia Batres deja pendientes, procesan a cuñado de 'El Mencho' y otras noticias

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Arranca este miércoles 27 de agosto informado con las noticias más relevantes e importantes que están marcando la agenda nacional en México. Tribuna Top 3 trae para ti desde los eventos más importantes hasta las historias que están dando de qué hablar en territorio nacional. Quédate a leer y ver tu resumen informativo favorito, donde encontrarás información de calidad y realmente interesante.

PRI en el Senado se queda con 13 integrantes

El senador del Partido Revolucionario Institucional, Nestor Camarillo, renunció a su militancia tras 20 años de servicio; con ello, el PRI quedó en la Cámara Alta con solo 13 miembros, por lo que perdieron su lugar en la Mesa Directiva.

EU inicia proceso contra cuñado de 'El Mencho'

El Gobierno de EU inició el proceso judicial contra Abigael González Valencia, alias 'El Cuini', una de las principales cabecillas del Cártel Jalisco Nueva Generación y cuñado del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Lenia Batres cuenta con el mayor número de asuntos no resueltos en la SCJN

Tras rendir su último informe de labores, el ministro Javier Laynez Potisek reveló que la ministra, Lenia Batres, deja el mayor número de asuntos no resueltos de cara a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fuente: Tribuna del Yaqui