VIDEO: Noroña y 'Alito' Moreno se enfrentan a golpes y jaloneos en el Senado

Ciudad de México.- Los ánimos se calentaron en el Senado de la República durante la última sesión de la Comisión Permanente, pues Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, y Alejandro 'Alito' Moreno se enfrentaron a golpes y jaloneos; los hechos quedaron grabados en video. Todo se dio porque, mientras cantaban el himno nacional, el senador del PRI, 'Alito' Moreno, tocó a Noroña para reclamarle que le había pedido la palabra. "Te estoy pidiendo la palabra"; tras esto, Noroña pone su mano sobre 'Alito' y este lo empuja con fuerza.

Noroña le gritó "no me toques" y le regresó el empujón. Demás senadores intervinieron y el priista Carlos Mancilla le propinó un golpe a Fernández Noroña cuando este quería salir de la tribuna. En los diferentes videos que rápidamente se están haciendo virales en redes sociales, se puede ver cómo 'Alito' Moreno empuja y tira al suelo a un sujeto de verde que intentó defender a Noroña. También se puede ver cómo Carlos Mancilla toma del saco a Noroña para que no escape y luego le da un fuerte golpe en la espalda. En videos previos se ve cómo Noroña y Moreno discuten previo al himno nacional y después cantan; al terminarse, comenzó la confrontación.

La legisladora de Morena Dolores Padierna intentó contener a Noroña, pero no lo logra. A la pelea también entró Carlos Ramírez Marín, sin poder lograr poner fin a la confrontación. Cabe señalar que esta no es la primera vez que Moreno y Noroña se enfrentan, pero la situación no había escalado hasta los golpes.

Noroña acusa agresión

Mediante su cuenta de X, antes Twitter, el legislador de Morena condenó los hechos y acusó agresión en su contra. "Como Buenos ahorros (porros) que son los legisladores del @PRI_Nacional subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión".

Tras el hecho, Moreno afirmó mediante sus redes: "Había un orden del día aprobado. Minutos antes de llegar al punto correspondiente, Morena lo cambió a su conveniencia para callarnos y evitar que la oposición pudiera pronunciarse. Su obligación era darme la palabra y no lo hicieron.

Esa cobardía provocó lo que vino después. Que quede claro: la primera agresión física vino de Noroña. Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza.

Lo que pasó no es un hecho aislado ni un accidente: es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control. Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia".

Última sesión de la Comisión Permanente

La orden del día de la última sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República incluía:

Intervención de cada presidente.

Pronunciamiento de la Comisión Permanente.

Rechazo a cualquier intervención o injerencia extranjera.

Mensaje de los Grupos Parlamentarios.

Clausura Comisión Permanente.

Fuente: Tribuna del Yaqui