Agresión de 'Alito' Moreno a Noroña en el Senado: Los detalles y más noticias en el Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, una de las mejores formas de arrancar el día es conocer la información más relevante de lo que acontece en México y TRIBUNA es tu mejor opción. Si deseas enterarte de la mejor información que está marcando la agenda nacional, quédate a ver y leer el Top 3 México. Encontrarás todos los detalles acerca de la pelea física entre 'Alito' Moreno y Fernández Noroña en el Senado.

Harfuch descarta alianza entre cárteles del narcotráfico

Tras la polémica de 'El Mayo' Zambada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que exista una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa; aseguró que no existe registro ni evidencia que respalden una supuesta colaboración.

Correos de México suspende temporalmente envíos a EU

Correos de México junto con La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informaron la suspensión temporal en envíos de paquetes y correspondencia hacia Estados Unidos, a partir del 27 de agosto de 2025, debido al cobro de aranceles.

'Alito' Moreno y Fernández Noroña tienen confrontación

'Alito' Moreno, líder del PRI, agredió al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, durante la última sesión de la Comisión Permanente. En videos que circulan en redes se puede ver que el priísta lanza golpeos y jaloneos contra el senador de Morena y otras personas.

