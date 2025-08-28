Alerta Profeco: Este shampoo podría provocar infecciones en los ojos y piel tras una bacteria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un estudio reciente de la Profeco ha encendido las alarmas al revelar que un lote del 'Shampoo Totale' tiene una presencia bacteriana que puede provocar serias infecciones en los ojos. Por medio de un comunicado emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los consumidores de México sobre el lote de shampoo con clave 1G27542266 de la marca Henkel-Tec Italy.

Se detectó presencia de la bacteria Klebsiella Oxytoca, potencialmente peligrosa para la salud. De acuerdo con información oficial difundida por la dependencia, son 904 unidades las que están contaminadas por una bacteria, adquiridas en el transcurso de su distribución regular.

Este champú podría causar infecciones oculares/Créditos: Internet

Según la Procuraduría Federal del Consumidor, el shampoo contaminado se caracteriza por tener un olor inusualmente fétido y desagradable. Dicha característica puede ayudar a los consumidores a identificar si su producto forma parte del lote afectado. Cabe señalar que estos riesgos aumentan considerablemente en personas con sistema inmunológico debilitado. Asimismo, quienes padecen condiciones de salud preexistentes podrían experimentar complicaciones de mediana importancia.

Riesgos para la salud:

Infecciones en la piel que pueden presentarse como irritación o erupciones.

Problemas nasales que podrían provocar sinusitis.

Infecciones oculares graves.

El shampoo tiene una presentación de una botella verde de plástico con capacidad de un litro, para verificar si tienes el producto afectado debes revisar el código impreso en el envase. Ten en cuenta que solo el lote mencionado se encuentra en esta alerta sanitaria.

Si has utilizado el producto Shampoo Totale afectado, y presentas alguna irritación, molestias oculares o problemas nasales, es necesario que acudas inmediatamente con un profesional de la salud. Solo el médico te podrá proporcionar el medicamento adecuado para las posibles causas provocadas por la bacteria. Así mismo, la empresa Henkel Capital hace énfasis a la importancia de atención médica.

La empresa pondrá a disposición de los consumidores afectados un mecanismo para sustituir el artículo. El procedimiento consiste en enviar una fotografía del envase a los medios de contacto de la empresa, con lo que la compañía organizará el envió gratuito de un nuevo champú en óptimas condiciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui