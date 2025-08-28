'Alito' Moreno pide ser incluido en mecanismo de protección tras pelea a golpes con Noroña

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por amenazas y persecución, Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) ser integrado al mecanismo de protección, pues afirma ser víctima de "amenazas directas" por parte del senador de Morena y presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, tras la pelea que tuvo lugar durante la última sesión de la Comisión Permanente el pasado miércoles 27 de agosto.

A través de redes sociales, Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas presentó un acuse a la Segob y señaló: "No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes". Moreno Cárdenas afirmó que es "intimidación" y "persecución política del Estado mexicano contra quienes pensamos distinto".

Moreno Cárdenas señaló que ha recibido amenazas directas de Noroña, quien todavía es presidente de la mesa directiva del Senado de la República; dijo que también ha recibido amenazas del colaborador de Noroña, Emiliano González González. La solicitud de incorporación al mecanismo de Protección de Segob también fue presentada por Manuel Añorve Baños, Rubén Moreira Valdez, Pablo Angulo Briceño, Erubiel Alonso Que y Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, quienes se vieron envueltos en la pelea.

El mecanismo por el que está solicitando protección 'Alito' Moreno es el llamado Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, que tiene como misión proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

También presenta denuncia contra Noroña

Moreno Cárdenas también dio a conocer que presentó una denuncia contra Gerardo Fernández Noroña y Emiliano González González, ante la Fiscalía General de la República (FGR). Denunció que los hechos "pueden resultar probablemente constitutivos de delito cometidos en agravio de mi persona y honor". Cabe señalar que Fernández Noroña y su colaborador presentaron una denuncia contra los diputados y senadores del PRI que participaron en la trifulca, esto la noche del pasado 27 de agosto; 'Alito' Moreno fue denunciado por lesiones y daño a la propiedad.

Fuente: Tribuna del Yaqui