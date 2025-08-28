Calendario SEP 2025-2026 OFICIAL: Días de descanso, vacaciones y fechas festivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este regreso a clases está a la vuelta de la esquina, es por eso que es importante que conozcas los días de descanso oficiales, las fechas de vacaciones y los días festivos y feriados. Este es el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026. Aquí todo lo que tienes que saber para este 1 de septiembre.

Debes saber que este aplicará para las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria que están incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Este calendario del ciclo escolar 2025-2026 tiene 185 días de clase y contempla siete fines de semana de puente, además de los periodos vacacionales. Las clases comienzan el 1 de septiembre de 2025 y terminan el martes 15 de julio de 2026.

Fines de semana largos o puentes

17 de noviembre por el Día de la Revolución Mexicana

2 de febrero por el aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

16 de marzo por el natalicio de Benito Juárez

Sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar que son:

Viernes 26 de septiembre de 2025: Primera sesión ordinaria del CTE.

Viernes 31 de octubre de 2025: Segunda sesión ordinaria.

Viernes 28 de noviembre de 2025: Tercera sesión ordinaria.

Viernes 30 de enero de 2026: Cuarta sesión ordinaria.

Viernes 27 de febrero de 2026: Quinta sesión ordinaria.

Viernes 27 de marzo de 2026: Sexta sesión ordinaria.

Viernes 29 de mayo de 2026: Séptima sesión ordinaria.

Viernes 26 de junio de 2026: Octava y última sesión ordinaria del ciclo.

Periodos de días de descanso

16 de septiembre Día de la Independencia de México

1 de mayo Día del Trabajo

5 de mayo Conmemoración de la Batalla de Puebla

15 de mayo Día del Maestro

Periodos vacacionales

Vacaciones de invierno : Comienza el lunes 22 de diciembre de 2025 y termina el miércoles 7 de enero de 2026

: Comienza el lunes 22 de diciembre de 2025 y termina el miércoles 7 de enero de 2026 Vacaciones de Semana Santa: Comienzan el lunes 30 de marzo y terminan el 10 de abril de 2026.

¿Por qué la SEP cambió el calendario escolar?

La SEP hizo modificaciones a los días de descanso tras las movilizaciones que se tuvieron por parte de los docentes. Con estos 185 días de clases, significa que se tendrán cinco días menos de clases que otros años.

Conoce el calendario escolar 2025-2026

Fuente: Tribuna del Yaqui