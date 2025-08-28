¿Cuál es el ingreso que deberías tener si eres clase media, según el Inegi?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro de la sociedad existen varias maneras para clasificar a las personas dentro de estratos sociales, entre ellos las clases alta, media y baja, así como sus intermedios. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), no solo depende del factor de cuánto se gana, sino que es un conjunto de conceptos como los patrones de los gastos dentro de las familias. Un ejemplo de ello es el acceso a educación privada, la salud, además de los servicios financieros.

Los hogares en México necesitan de un ingreso mensual de 23 mil 451 pesos para que puedan ser considerados dentro de la clase media, aunque en zonas rurales el ingreso es de 18 mil 569 pesos. El Inegi ha utilizado distintos parámetros y medidas en las cuales pudieron comprobar que las tendencias del uso de los ingresos son en parte un factor determinante para conocer si se es parte de este estrato o, por el contrario, si no se pertenece a este.

Los datos que el instituto ha dado a conocer por medio del análisis a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), así como al estudio "Cuantificando la Clase Media en México", han establecido que este segmento de la población equivale al 47 por ciento de su totalidad. Siendo la capacidad de destinar parte de los recursos económicos a la educación privada de al menos uno de sus hijos, uno de los factores que definen a la clase media.

Esta estructura que define a este estrato también tiene el factor determinante de tener acceso a servicios de salud privados o, por el contrario, tener un seguro de gastos médicos mayores, además de la capacidad de acceder a servicios financieros, tales como tarjetas de crédito, así como la posibilidad de tener gastos de índole recreativa, que incluye salidas a restaurantes o cines, así como el poder salir de vacaciones fuera del lugar donde se reside, mínimo una vez al año.

Además de tener viviendas con acceso a todos los servicios básicos, contar con al menos un equipo de cómputo y tener conexión a internet. A diferencia de otros estratos sociales, la clase media cuenta con mayor equilibrio en la estructura de sus gastos, puesto que la clase baja destina la mayoría de sus ingresos a la alimentación y la clase alta a la adquisición de artículos como vehículos, educación privada, entre otros.

Fonte: Tribuna del Yaqui