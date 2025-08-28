México amanece con LLUVIAS intensas: Este es el pronóstico del clima HOY jueves 28 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este jueves 28 de agosto, la República Mexicana vivirá un panorama climático complejo en gran parte del territorio nacional, marcado por intensas precipitaciones en zonas del sur y sureste, contrastadas con temperaturas extremas que prevalecerán en entidades del norte y occidente. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en México este jueves

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este jueves el monzón mexicano, sumado a una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noroeste como Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y Baja California Sur.

A su vez, los remanentes de 'Juliette' y la corriente en chorro subtropical mantendrán la inestabilidad en Baja California, con precipitaciones de consideración. En paralelo, un canal de baja presión que se extiende sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con otra circulación ciclónica en niveles altos, provocará lluvias dispersas en el centro y occidente del país, incluyendo estados como Jalisco, Colima, Estado de México (Edomex), Puebla y Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades han señalado que estos eventos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento, aumentando el riesgo de encharcamientos e interrupciones en la movilidad urbana. Por otra parte, la onda tropical número 27 recorrerá el sureste del país y, junto con otro canal de baja presión, generará lluvias muy fuertes en la península de Yucatán, con especial énfasis en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde no se descartan precipitaciones puntuales de intensidad extrema.

Estas lluvias podrían incrementar el caudal de ríos y arroyos, ocasionar deslaves en zonas montañosas y generar inundaciones en áreas urbanas. ¡Toma precauciones!

En contraste con este escenario de lluvias, el calor continuará siendo protagonista en diversas regiones. Temperaturas máximas entre 40 y 45°C se pronostican en Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, mientras que en entidades como Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán los termómetros oscilarán entre 35 y 40 grados. Estas condiciones refuerzan la presencia de una onda de calor en varios puntos del occidente y norte del país.

Finalmente, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, evidenciando los contrastes climáticos que caracterizan al país en esta temporada. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)