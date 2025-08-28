Se desmaya tras ser descalificado por rectoría de la BUAP; usó documentos falsos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los aspirantes a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo de 2025-2029, Rodolfo Zepeda Memije, personaje cercano al pasado rector Alfonso Esparza, se desmayó al ser descalificado. Su candidatura fue declinada por la Comisión de Auscultación, momento de la sesión en el cual sufrió un desmayo tras la inesperada noticia. Aunque, según los argumentos de las autoridades universitarias, hubo grandes razones para no aceptarlo.

Debido a que se dieron cuenta de ciertas inconsistencias dentro de los documentos del aspirante, según la información revelada, uno de los documentos con los cuales intentaba avalar un nombramiento como profesor titular 'A' con fecha del año 2012. El cual se encontraba firmado con una firma presuntamente alterada de José Ramón Eguibar Cuenca, el entonces secretario general; tras confirmar que efectivamente el documento no coincidía con los registros oficiales, se le dio la noticia.

Por lo anterior, su candidatura fue declarada improcedente para la elección que se encuentra programada para el 10 de septiembre del presente año. En el momento en que Zepeda recibió la resolución de la comisión, se desmayó, por lo que el personal de la universidad presente tuvo que intervenir para que el momento no pasara a mayores. Aunque después de esto Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de la BUAP, anunció que se abriría una investigación administrativa.

Que podría derivar en una denuncia penal por la presunta falsificación de documentos oficiales, quiere decir que, pasado el proceso interno que se está desarrollando, la casa de estudios procederá legalmente en contra del excoordinador de Asuntos Estudiantiles. El caso ha atraído una gran cantidad de atención de parte de las personas, derivado de tratarse de un momento nunca visto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La institución pública de educación superior que tiene su sede en la ciudad de Puebla y fue fundada en el año 1587 como el Colegio del Espíritu Santo, así como reconocida en 1956 como autónoma, ha sido reconocida por la calidad en sus planes de estudio, así como por su excelente oferta académica, por lo que el episodio con Rodolfo Javier Zepeda Memije sorprendió a muchos.

Fonte: Tribuna del Yaqui