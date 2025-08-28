Se reporta en México muerte por rabia humana: Casos, síntomas y maneras de adquirirla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud del estado de Zacatecas, confirmó un caso positivo de rabia en humanos, en una joven de 17 años el 24 de agosto de 2025. El contagio, según informes, ocurrió el pasado 22 de junio tras la mordedura de un zorrillo en el municipio de Mezquital del Oro. Tras realizar estudios de laboratorio se confirmó la enfermedad, sin embargo, el mismo documento señaló que la paciente se trasladó al Hospital General de Zona No. 1 Emilio Varela Luján y se mantuvo comunicación directa con sus familiares para informarles sobre el estado de salud de la paciente, así como los procedimientos a realizar.

Tras el suceso, la Secretaría de Salud de Zacatecas activó los protocolos de investigación epidemiológica, incluyendo el seguimiento a personas que tuvieron contacto con la paciente para administrar profilaxis y evitar posibles nuevos contagios. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) se encuentra analizando las pruebas para la confirmación final del caso.

La paciente fue atendida en el IMSS

La menor falleció por una falla multiorgánica, según informes de las autoridades. Además, según la Secretaría de Salud, la víctima había recaído de manera significativa pese a los esfuerzos del equipo médico que estuvo atento a su evolución las 24 horas del día. De acuerdo con las autoridades, la joven recibía atención médica desde el 13 de agosto en el Hospital General de Zona Nº1 del IMSS, sin embargo, el domingo 24 de agosto se confirmó su fallecimiento a las 07:30 de la tarde.

Este caso se suma a otros casos de rabia humana registrados en el país. En abril de 2025, autoridades sanitarias confirmaron un caso en una mujer en el estado de Tabasco, quien habría sido contagiada por fauna urbana. Así mismo, en abril de 2024, México registró cuatro casos de rabia en humanos. Uno de ellos fue un fallecimiento en Oaxaca en diciembre, atribuido a la mordedura de un murciélago.

Fallece joven por rabia tras la picadura de un zorrillo

La rabia es causada por un virus del género Lyssavirus, el cual se transmite a los humanos principalmente a través del contacto con la saliva de animales infectados, afectando directamente al sistema nervioso central. La manera de trasmisión más común es la mordedura, sin embargo, el contagio también puede ocurrir si la saliva del animal portador entra en contacto con heridas abiertas, rasguños profundos o membranas mucosas como los ojos, la nariz o la boca.

Una vez que el virus de la rabia entra, inicia un periodo de incubación, en el cual la persona no presenta ningún síntoma. A medida que el virus avanza y llega al sistema nervioso central, donde se desarrolla la fase neurológica aguda. Los primeros síntomas clínicos, conocidos como fase prodrómica, son inespecíficos y pueden confundirse con los de otras enfermedades

Síntomas:

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Mal estar general.

Fatiga.

Una vez que se manifiestan los síntomas clínicos, la enfermedad tiene una letalidad cercana al 100%. Por esta razón, la atención médica inmediata después de una posible exposición es fundamental. El protocolo incluye el lavado exhaustivo de la herida con agua y jabón y la aplicación de la vacuna antirrábica y, en caso de ser necesario, la inmunoglobulina antirrábica.

