Sheinbaum compara a 'Alito' Moreno con PORROS VIOLENTOS tras agresión a Noroña en el Senado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó al violento episodio que se vivió el día de ayer, miércoles 27 de agosto de 2025, en el Senado de la República, donde Alejandro 'Alito' Moreno se lanzó a los golpes contra el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. La mandataria señaló que este evento muestra lo que la oposición es en realidad.

"Lo que ocurrió ayer muestra la verdad lo que es el PRIAN", expresó la jefa del Ejecutivo Federal mexicano en su conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 28 de agosto, Sheinbaum Pardo apuntó que el episodio violento de ayer en la Cámara de Senadores le recordó un evento que ocurrió cuando era joven y activista estudiantil, en los años ochenta.

Según la mandataria, en una ocasión, porros financiados en la Facultad de Derecho comenzaron a golpear a estudiantes del Anexo de Economía, incluyéndola y a su hermano, solo por verlos. Agregó, sin ser explícita, que la actitud de 'Alito' Moreno fue igual a la de un porro: "Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud, y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria"

Y ayer lo que vi es que siguen siendo lo mismo, en el fondo, entonces fíjense en la contradicción: Ellos hablan de que [en Morena[ somos un Gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las facultades en nuestro país: la democracia, la participación de la gente, libre no les parece muy autoritaria la actitud de ayer, ¿del presidente y de sus diputados?", dijo la presidenta de México.

La mandataria mexicana señaló que el pueblo debe hablar del tema, y saber que ellos forman parte de la oposición y que estas acciones muestran su calidad en la política y proyectos de nación: "Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide. Entonces, lo que pasó ayer muestra lo que son: un autoritarismo enorme y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado".

¿Desafuero a 'Alito' Moreno?

La primera presidenta de México rechazó hablar sobre un posible desafuero a 'Alito' Moreno: "No me quiero meter en temas de desafuero", señaló la presidenta.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'