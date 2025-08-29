Claudia Sheinbaum rinde su Primer Informe de Gobierno: Fecha, hora y cómo verlo EN VIVO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi un año de asumir la Presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se prepara para rendir su Primer Informe de Gobierno. En su conferencia 'Mañanera del Pueblo', la jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que el acto oficial se realizará el lunes 1 de septiembre, en Palacio Nacional. Si te interesa seguir EN VIVO este momento histórico, aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles.

Es importante señala que, en esta ocasión, el evento se desarrollará en Palacio Nacional y no en el Congreso de la Unión ni en la plancha del Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), como ha ocurrido con otros mandatorios. Por otra parte, la presidenta adelantó que su mensaje incluirá un balance de los primeros 11 meses de Gobierno y una visión de lo que vendrá en los próximos años.

¿Cuándo y dónde será el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

El lunes 1 de septiembre rendirá el Primer Informe de la mandataria Claudia Sheinbaum. Debido a la agenda de la mandataria, ese día no se celebrará la tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo'; sin embargo, Sheinbaum compartirá su mensaje desde Palacio Nacional a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con lo establecido por la Constitución, el informe presidencial debe ser entregado cada año al Congreso en la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias. En esta ocasión, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar el documento por escrito al Poder Legislativo, mientras que la jefa del Ejecutivo Federal dirigirá directamente su mensaje a la nación.

Más tarde, a las 22:00 horas, Sheinbaum asistirá a la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes por primera vez fueron elegidos mediante voto popular.

¿Cómo ver en vivo el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

El informe presidencial será transmitido en tiempo real a través de los canales oficiales del Gobierno de México en redes sociales como Facebook, YouTube y X, además de medios tradicionales. También tendremos la cobertura en tiempo real en TRIBUNA.

Cabe destacar que, desde hace unos días, la mandataria federal ha lanzado una campaña de difusión de spots en televisión, radio y redes sociales bajo el lema 'La transformación avanza', en los que destaca logros de su administración. Entre ellos, los avances en programas sociales, la construcción de hospitales, la ampliación de la red educativa, la recuperación de los trenes de pasajeros y la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio doloso.

Y tú, ¿verás el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?

Fuente: Tribuna