Clima en México HOY viernes 29 de agosto: Conagua alerta LLUVIAS y temperaturas extremas

Ciudad de México.- Este viernes 29 de agosto de 2025, las condiciones meteorológicas en México estarán marcadas por contrastes: mientras amplias regiones enfrentarán lluvias de gran intensidad, otras experimentarán temperaturas extremas que podrían superar los 45°C. El panorama atmosférico está determinado por la combinación del monzón mexicano, la humedad impulsada por la corriente en chorro subtropical, una circulación ciclónica en niveles medios y la presencia de la onda tropical número 27. ¡Aquí el pronóstico del clima completo!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas dinámicas mantendrán lluvias de diversa intensidad a lo largo del día. En el noroeste se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes, con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California. La onda tropical número 27 favorecerá lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, mientras que la humedad del Pacífico reforzará precipitaciones muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

En el centro y oriente del país, un canal de baja presión en interacción con aire húmedo proveniente del Golfo de México y una vaguada en altura sobre el noreste, ocasionarán lluvias intensas en el sur de Veracruz. Puebla y Morelos tendrán lluvias muy fuertes, mientras que en el Estado de México (Edomex) se esperan precipitaciones fuertes.

También se prevén chubascos en entidades como Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila. En San Luis Potosí y Tamaulipas las lluvias serán aisladas, aunque no menos significativas para la región. El sureste mexicano también se verá impactado por un canal de baja presión y la entrada de humedad del Caribe. Tabasco y Chiapas registrarán lluvias intensas, Yucatán y Campeche muy fuertes, y Quintana Roo fuertes.

Todas estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento que podrían generar caída de árboles, espectaculares y reducción de visibilidad en carreteras.

Para la tarde y noche, el ambiente se tornará caluroso en la mayor parte del territorio, con temperaturas que rebasarán los 40 °C en el noreste de Baja California, zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además del suroeste de Guerrero. Persistirá la onda de calor en regiones del norte, occidente y sur, con máximas de 40 a 45 °C en al menos siete entidades, y de 35 a 40 °C en estados del Golfo, sureste y Península de Yucatán. Incluso en áreas del altiplano como Querétaro, Hidalgo y Puebla, las temperaturas alcanzarán de 30 a 35 °C.

Durante la madrugada, en contraste con el calor diurno, se prevén temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C en zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla, lo que mantiene un ambiente frío en las serranías.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias fuertes a intensas pueden provocar inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos. Por ello, recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones, especialmente en estados del sur y sureste donde se anticipan las precipitaciones más severas.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)