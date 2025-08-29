EU ofrece recompensa por hijo de 'El Chapo', asesinan a exalcalde y más noticias en el Top 3 México

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- No hay mejor manera de arrancar el día que conociendo la información más relevante y destacada. Si deseas iniciar este viernes 29 de agosto informado, quédate a leer TRIBUNA porque encontrarás tu resumen favorito. Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por otro hijo de 'El Chapo' Guzmán, asesinan a exalcalde de Veracruz y a su hijo, y más noticias en el Top 3 México.

Así empieza el Tribuna Top 3 México

Asesinan a exalcalde de Veracruz y a su hijo

El exalcalde de Las Minas, Veracruz, Melquiades Alarcón, y su hijo fueron asesinados a balazos durante la mañana del jueves. El ataque se perpetró cuando el expresidente viajaba a bordo de una camioneta y fue interceptado por un comando armado. El vehículo recibió al menos 40 disparos

Sheinbaum reacciona a pelea de 'Alito' y Noroña en el Senado

La presidenta de México reprobó y condenó la pelea entre el dirigente del PRI, 'Alito' Moreno, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña; Claudia Sheinbaum señaló la contradicción de que critiquen su gobierno de autoritario mientras la oposición recurre a golpes.

EU ofrece recompensa por otro hijo de 'El Chapo'

El Gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que ayude en la captura del hijo de 'El Chapo', Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias 'El Alfredillo'.

Fuente: Tribuna del Yaqui