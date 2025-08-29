Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2857 de la Lotería Nacional de este viernes 29 de agosto

Ciudad de México.- Hoy viernes 29 de agosto de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se realizó el Sorteo Superior No. 2857, este billete de lotería celebra el Día del Abuelo, que viene con frases alusivas a viejos refranes que hacen las abuelas y abuelos de México.
Recuerda que en el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos. El costo del cachito es de 40 pesos y el costo por serie es de 800 pesos.
LISTA COMPLETA DE GANADORES
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui