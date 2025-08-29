Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2857 de la Lotería Nacional de este viernes 29 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy viernes 29 de agosto de 2025, se celebra el Sorteo Superior en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este día. Hoy se realizó el Sorteo Superior No. 2857, este billete de lotería celebra el Día del Abuelo, que viene con frases alusivas a viejos refranes que hacen las abuelas y abuelos de México.

Recuerda que en el Sorteo Superior participan 60 mil billetes que van del 00001 al 60,000; se realiza en dos series y ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12,896 premios. Cabe señalar que en el Sorteo Superior uno de cada cinco gana y el Premio Mayor es de 17 millones de pesos. El costo del cachito es de 40 pesos y el costo por serie es de 800 pesos.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui