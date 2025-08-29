México enfrentará el primer frente frío 2025-2026: Estados que se verán afectados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostican la llegada de un primer frente frío, de la temporada 2025-2026, el cual originará temperaturas frescas. Acompañado de lluvias moderadas a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, según el último reporte de la SMN. Coincidiendo con el regreso a clases del ciclo escolar de educación básica.

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, se prevé que el primer frente frío de la temporada ingrese a México entre el sábado 30 de agosto y el lunes 1 de septiembre, coincidiendo con el regreso a clases de los estudiantes de educación básica del país. La temporada de frentes fríos 2025-2026 se prevé que se extienda hasta mayo del próximo año. Se trata de un fenómeno meteorológico que se presenta cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente.

Coincide con el regreso a clases/Créditos: Internet

Momentos de mayor intensidad:

Los meses más fríos serán de noviembre a febrero.

El primer frente frío podría adelantarse a la última semana de agosto en la frontera norte.

Lluvias intensas.

Vientos con rachas superiores a 70 km/h.

Heladas y nevadas en zonas altas.

Oleaje elevado en el Golfo de México y Mar Caribe.

Estados más afectados:

El frente frío ingresará el fin de semana sobre el norte y noreste de México, donde originará un refrescamiento de las temperaturas y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, en dichas regiones.

Norte : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Durango, descensos drásticos de temperatura y heladas.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Durango, descensos drásticos de temperatura y heladas. Altiplano : Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, descensos bruscos de temperatura y vientos fuertes.

: Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato, descensos bruscos de temperatura y vientos fuertes. Centro : Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala , fríos intensos, especialmente en montañas.

: Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala , fríos intensos, especialmente en montañas. Sureste: Yucatán, Campeche y Quintana Roo, lluvias y vientos, pero sin descensos extremos de temperatura.

El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las medidas por los posibles efectos del frente frío número uno, como encharcamientos, granizos, y cambios bruscos en las condiciones de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui