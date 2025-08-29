Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 29 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 29 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Xochimilco. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán taxistas independientes de la Ciudad de México desde la Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, y su destino será el Zócalo Capitalino. Exigirán a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México un ajuste urgente en las tarifas; el cese de la privatización; la suspensión de los operativos y las fotomultas, así como la inclusión del gremio en la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México.

Por su parte, alrededor de las 18:00 horas, en la alcaldía Xochimilco, marchará el colectivo La Voluntad del Pueblo Xochimilco desde Arcos del Embarcadero Nativitas, Av. Hermenegildo Galeana, Col. Santa María Nativitas, hasta el Centro Deportivo Xochimilco, Av. Francisco Goitla y Av. 16 de Septiembre, Col. Santiago Tepalcatlalpan. Será una caminata informativa denominada Vota No a la Utopía, con el fin de expresar su rechazo al proyecto denominado Utopía, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Tráfico en CDMX hoy 29 de agosto

En cuanto a concentraciones, esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, estarán miembros del colectivo La Comuna 4:20 en el Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, y se dirigirán al Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, así como también al Jardín Luis Pasteur. La demanda es por espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis y espacios de diálogo político.

Finalmente, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Coyoacán, se encontrará el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en el instituto ubicado en la Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud. El propósito es realizar la segunda asamblea seccional con el fin de visibilizar las obras que se realizan en las instalaciones, las cuales se llevan a cabo sin previo aviso ni aprobación por parte del Comité Ejecutivo y el Grupo Interno de Control.

