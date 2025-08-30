¿Quiénes serán los invitados al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rendirá su primer Informe de Gobierno este próximo lunes 1 de septiembre en Palacio Nacional. Esto ha despertado muchas dudas: algunos se preguntan quiénes estarán presentes, los horarios, a través de qué medios podrá verse y, por supuesto, si asistirá el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Todos estos interrogantes y más los resolveremos a continuación.

De hecho, el artículo 69 de la Constitución establece que el titular del Ejecutivo Federal debe informar sobre el estado que guarda el país el 1 de septiembre de cada año: "En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, el presidente de la República presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país".

En cuanto al horario, el informe se efectuará a las 11:00 horas (tiempo local) y es importante recalcar que, por única ocasión, este lunes no habrá conferencia mañanera. Además, el balance sobre los avances de su gobierno se presentará desde Palacio Nacional. La funcionaria confirmó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de entregar el informe por escrito ante el Congreso.

Este lunes no habrá conferencia mañanera

¿Quiénes estarán presentes?

Entre los invitados se encuentran los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero e Irving Espinosa Betanzo. De igual manera, se espera la presencia de integrantes del gabinete, legisladores, gobernadores y miembros de Morena.

¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador?

Andrés Manuel López Obrador no estará presente; sin embargo, Sheinbaum Pardo recalcó que le habría encantado contar con su asistencia, aunque respeta que él desea mantenerse alejado de la vida pública: "Me gustaría mucho invitarlo, es no es… Pero él ha tomado la decisión de retirarse de la vida pública. Y yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, como informó, cuando votó, a ver cuándo sale su libro, también", afirmó durante la conferencia del viernes.

Fuente: Tribuna