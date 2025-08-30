Toma de protesta SCJN 2025: Dónde, cuándo y cómo seguir la ceremonia en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 1 de septiembre de 2025 será la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, por primera ocasión en nuestro país, fueron elegidos por los ciudadanos. Según el futuro presidente del máximo órgano del Poder Judicial, Hugo Aguilar Ortiz, en total se realizarán tres ceremonias, además de contar con la presencia de Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con información extraoficial, estarán incluidos representantes de pueblos indígenas y afromexicanos. En primera instancia se llevará a cabo la toma de protesta en el Senado, donde los nueve ministros y ministras rendirán protesta ante el pleno de la Cámara Alta. Posteriormente, se realizará la sesión solemne de instalación, en la que deberán reunirse en el pleno de la Suprema Corte para dar inicio a su primer periodo de sesiones. Por último, se efectuará la entrega del Bastón de Mando, donde recibirán el bastón de mando de manos de autoridades indígenas y afromexicanas.

Todo lo que necesitas saber:

La ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando se llevará a cabo a las 16:00 horas (tiempo local). Con respecto a la toma de protesta ante el Senado de la República, esta iniciará alrededor de las 19:30 horas (tiempo local), mientras que la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará inicio en punto de las 22:00 horas (tiempo local). Todo el evento se transmitirá en vivo a través de las cuentas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Gobierno federal y, por supuesto, de Claudia Sheinbaum Pardo.

Ministros y ministras

Los nuevos ministros y ministras son:

Hugo Aguilar Ortiz (presidente electo)

Lenia Batres Guadarrama

Yasmín Esquivel Mossa

Loretta Ortiz Ahlf

María Estela Ríos González

Sara Irene Herrerías Guerra

Giovanni Azael Figueroa Mejía

Irving Espinosa Betanzo

Arístides Rodrigo Guerrero García

Por otro lado, el mismo día, aunque por la mañana, se llevará a cabo el primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, a partir de las 11:00 horas (tiempo local). La transmisión podrá consultarse por los canales oficiales del Gobierno de México. De hecho, durante la mañanera del pasado 28 de agosto, la funcionaria manifestó especial interés de asistir, aunque dejó en claro que esperaría a que la inviten.

"Entiendo que va a ser en la tarde la toma de protesta de la nueva Corte, y en la mañana haríamos el informe. Entonces, depende si nos invitan, ¿verdad?, a la toma de protesta", recalcó. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no está confirmada su asistencia, pero se espera que realmente participe. En caso de que surjan más datos, se los haremos saber como es habitual a través de TRIBUNA.

