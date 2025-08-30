Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 30 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 30 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, alrededor de las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, realizarán una marcha para exigir la búsqueda de las más de 121 mil 651 personas desaparecidas y no localizadas en México.

De igual manera, a las 15:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán miembros del Movimiento Antorchista Nacional. El recorrido dará inicio en la Glorieta del Ahuehuete y concluirá en el Palacio de Bellas Artes. Realizarán una Caravana Cultural en defensa de los albergues para estudiantes y del derecho a la educación de los jóvenes de escasos recursos del estado de Oaxaca, como respuesta a los actos de violencia perpetrados por grupos delincuenciales que han afectado a la comunidad en dicho estado.



En cuanto a concentraciones, en punto de las 09:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se reunirá el colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos en la Glorieta del Ahuehuete. Evento Hagámosles Visibles, para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Además, se espera que una gran cantidad de organizaciones estén presentes para apoyar al grupo de búsqueda.

Finalmente, a las 19:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, se encontrarán integrantes del Clan Mariposas Negras A.C. en la Cineteca Nacional México. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se construirá un memorial con zapatos por todas las personas que actualmente se encuentran desaparecidas en México, así como para exigir la aparición con vida de una integrante de su colectivo, la cual fue vista por última vez el 3 de marzo del año en curso en Playa del Carmen, Quintana Roo.

