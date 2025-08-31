Clima en México hoy 31 de agosto: Conagua advierte LLUVIAS intensas en siete estados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo 31 de agosto de 2025, el clima en México estará marcado por contrastes notables entre fuertes lluvias en gran parte del territorio y condiciones de calor extremo en las regiones del norte y noroeste. Para que nada interrumpa tus actividades del último día del mes, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo completo. ¡Lee con atención el reporte meteorológico!

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la inestabilidad atmosférica en altura y la interacción de varios sistemas ocasionarán fenómenos significativos.

En la región norte del país, un sistema frontal cercano a la frontera de Estados Unidos (EU) favorecerá la formación de tormentas intensas en Coahuila, con riesgo de torbellinos en el norte de ese estado y en el norte de Chihuahua. De igual forma, en Sonora, Chihuahua y Nayarit se prevén lluvias muy fuertes, mientras que Durango, Sinaloa y Baja California Sur experimentarán precipitaciones de menor intensidad, aunque con actividad eléctrica.

En el centro del país, un canal de baja presión y la circulación ciclónica en niveles altos, reforzados por el ingreso de humedad del Golfo de México, propiciarán lluvias de gran relevancia en entidades como Veracruz y Puebla, donde los acumulados podrán ser intensos. En la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Morelos se prevén precipitaciones muy fuertes, con la posibilidad de encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas, mientras que en Tlaxcala los efectos serán menores pero aún significativos.

Otras entidades del Bajío como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo presentarán chubascos, y en Aguascalientes se anticipan únicamente lluvias aisladas.

Hacia el sur, la situación será más crítica. La onda tropical número 29 en combinación con un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo desde el mar Caribe y el Pacífico, mantendrá condiciones de tormenta en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, con acumulados intensos que podrían ocasionar deslaves, inundaciones y crecimiento de ríos y arroyos. En Guerrero, la probabilidad de lluvias intensas también es alta, mientras que en Yucatán y Campeche se esperan tormentas muy fuertes y en Quintana Roo precipitaciones de menor intensidad pero acompañadas de descargas eléctricas.

Alertan altas temperaturas en el país este domingo

En paralelo, las temperaturas marcarán otro punto de atención. En el noroeste del país, particularmente en Baja California y Sonora, se esperan máximas superiores a los 45°C, lo que coloca a estas regiones en una condición de calor extremo. También en Baja California Sur, norte de Sinaloa, noreste de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas los termómetros oscilarán entre los 40 y 45 °C.

Por otro lado, en contraste con estas temperaturas, en las zonas montañosas del Edomex, Tlaxcala y Puebla, los registros mínimos se ubicarán entre 0 y 5°C durante la madrugada, lo que evidencia la diversidad climática que caracteriza al país en esta jornada.

¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)