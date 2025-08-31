Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Zodiaco No.1717 de la Lotería Nacional de este domingo 31 de agosto

Ciudad de México.- Hoy domingo 31 de agosto es día de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco número 1717, que hace referencia al Bicentenario del Colegio del Estado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
El Sorteo Zodiaco se celebra cada domingo y participan 120,000 números que son numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco. El concurso se lleva a cabo en 1 serie y da como premios un total de 24 millones 42 mil 600 pesos repartidos en 22,622 premios en efectivo.
¿Qué conmemora el Sorteo Zodiaco No. 1717?
Este Sorteo Zodiaco número 1717 conmemora el Bicentenario del Colegio del Estado de la BUAP, institución que encarna la transición de una educación religiosa a una formación civil, científica y moderna. "El Colegio del Estado de Puebla, activo hasta 1937, representa una etapa brillante de la historia educativa de México. Fue un espacio de saberes, ciencia y servicio público, comprometido con la formación de ciudadanos críticos y preparados", señala el boletín de la Lotería Nacional.
GANADORES del Sorteo Zodiaco Especial No. 1717 de hoy 31 de agosto
Premio Mayor 7 millones de pesos:
En espera de resultados
Segundo premio 1,100,000 pesos:
En espera de resultados
Tercer premio 1,100,000 pesos:
En espera de resultados
Cuarto premio 176,000 pesos:
En espera de resultados
Quinto premio 176,000 pesos:
En espera de resultados
Sexto premio 88,000 pesos:
En espera de resultados
Séptimo premio 88,000 pesos:
En espera de resultados
Octavo premio 61,600 pesos:
En espera de resultados
Noveno premio 61,600 pesos:
En espera de resultados
Décimo premio 52,800 pesos:
En espera de resultados
Decimoprimero premio 52,800 pesos:
En espera de resultados
Decimosegundo premio 44,000 pesos:
En espera de resultados
Decimotercer premio 44,000 pesos:
En espera de resultados
Decimocuarto premio 44,000 pesos:
En espera de resultados
Decimoquinto premio 35,200 pesos:
En espera de resultados
Decimosexto premio 35,200 pesos:
En espera de resultados
Decimoséptimo premio 35,200 pesos:
En espera de resultados
Decimoctavo premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
Decimonoveno premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
Vigésimo premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
Vigésimo primero premio 26,400 pesos:
En espera de resultados
