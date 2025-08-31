Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 31 de agosto en la capital

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se espera tráfico en la CDMX para este 31 de agosto, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán diversos colectivos desde la Glorieta de la Diana Cazadora, Av. Paseo de la Reforma No. 21, Col. Juárez, hasta el Parque México, Av. México, Col. Hipódromo. La marcha pacífica denominada La Resistencia fue convocada por la actual representante de la alcaldía Cuauhtémoc, con el objetivo de hacer un llamado a la ciudadanía para organizar una resistencia democrática en donde se defienda la libertad, los derechos y el futuro del país, esto rumbo a las elecciones intermedias de 2027 en la Ciudad de México.

De igual forma, alrededor de las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marchará el Movimiento Cannábico Mexicano desde el Monumento a la Revolución hasta el Senado de la República. Realizarán una movilización para exigir a las autoridades la regulación del consumo y cultivo de cannabis como parte de los derechos humanos, el respeto a las personas usuarias de cannabis, el fin del acoso y la persecución en el país; así como la inclusión en la agenda legislativa en el año 2026.

Tráfico en CDMX hoy 31 de agosto

En cuanto a concentraciones, en punto de las 10:00 horas se reunirán miembros de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS). Aunque todavía se desconoce el lugar exacto, se sabe que la idea es una Caminata Unitaria Pacífica, con el propósito de demandar a las autoridades el alto a la violencia contra el personal de salud, mejores condiciones laborales en sus centros de trabajo, el pago de traslados y días festivos; así como el derecho al uso de guarderías para los hijos de trabajadores.

Finalmente, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Benito Juárez, habrá una concentración de colectivos en apoyo a Palestina, en el Parque Francisco Villa. La actividad consiste en un evento denominado Café Gratis, Olla Popular por Palestina, donde llevarán a cabo la recolección de firmas, esto en solidaridad con el pueblo palestino. Se recomienda manejar con precaución para evitar cualquier incidente.

Fuente: Tribuna