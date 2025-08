Conductora de aplicación en Puebla deja abandonada a pasajera por no pagar la caseta

Puebla, Puebla.- El caso de una conductora de aplicación, cuya identidad hasta este momento se desconoce, desató indignación y generó diversas reacciones en redes sociales, ya que se rehusó a seguir el viaje y dejó a su pasajera abandonada a su suerte en una carretera de Puebla. En el video que comenzó a circular se puede apreciar que el motivo del abandono es porque la usuaria no traía consigo dinero para pagar el peaje de una caseta por la que tenían que transitar para llegar a su destino.

De acuerdo con lo expuesto en la grabación, la persona afectada cuestiona a la conductora porque desobedeció sus instrucciones y realizó el viaje por una vía de cuota sin avisar previamente, ya que anteriormente otros choferes tomaron una ruta alterna, sin la necesidad de tener que transitar por una caseta. Ante los cuestionamientos, la otra fémina se excusó y señaló que la aplicación la llevó por ese camino.

Yo no puedo elegir otra ruta… los otros (viajes) que hayas tenido es otra cosa, ahora estamos aquí y en este momento me marca que es por aquí y ya me vine por aquí”, expresó la prestadora de servicio ante la queja de la ciudadana.