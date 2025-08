"No somos iguales": 'Andy' López estalla por críticas por su viaje a Japón; asegura que pagó con su propio dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras un silencio de varios días, finalmente el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como 'Andy', salió a defenderse tras las críticas por su viaje a Tokio, Japón, asegurando que es víctima de una campaña de linchamiento público y diciendo que el viaje fue pagado con sus propios recursos. "No somos iguales", escribió en una carta que hizo pública en sus redes sociales.

En la carta, también dirigida a los medios de comunicación, López Beltrán aseguró que fue víctima de espionaje, ya que dice "mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme". Afirmó que se ha comenzado una campaña de odio, clasismo y calumnias contra su persona. En el comunicado señaló: "Mis adversarios y los hipócritas conservadores que solo suelen ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio (…) No me extraña la agresividad del hampa del periodismo, que es equivalente a la perversidad de la mafia del poder económico y político al que desde hace décadas hemos venido enfrentando, pero sí me importa que la gente que tiene confianza en nosotros no dude de nuestros principios".

López Beltrán escribió que solicitó e informó verbalmente a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, que saldría de vacaciones a Japón tras unas "extenuantes jornadas de trabajo". Dijo que se trasladó a la ciudad de Seattle, Washington, y posteriormente tomó un vuelo comercial con destino a Tokio, Japón. "No somos iguales, nosotros no somos corruptos y en mi caso desde niño aprendí, posiblemente antes que otros, que el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía como la recomendaba el presidente Juárez".

Restaurante de lujo en Japón

El pasado 27 de julio se dieron a conocer unas fotografías en medios y redes sociales donde se observaba al secretario de Morena, 'Andy' López Beltral, en un bufet de un hotel lujoso en Japón. Esto le valió miles de críticas en redes sociales y de la oposición, quienes resaltaron una vez más que Morena mintió al decir que es un movimiento austero. Según información en la web, una noche en el lujoso hotel Okura cuesta alrededor de 40 mil 760 pesos cada noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui