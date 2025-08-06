Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo inicia el registro para escuela primaria?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el ciclo escolar 2025-2026, la Beca de Educación Básica 'Rita Cetina' llegará por primera vez a estudiantes de primaria. Este programa prioritario del Gobierno de México, que originalmente estaba enfocado exclusivamente en nivel secundaria, amplía su cobertura con el objetivo de reducir la deserción escolar en zonas prioritarias del país.

La beca 'Rita Cetina' es un apoyo económico dirigido a niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria ubicados en zonas de alta marginación. El monto de apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un bono adicional de 700 pesos por cada hijo inscrito en secundaria.

Beca 'Rita Cetina' 2025-2026: ahora también para primaria

Durante los meses de julio y agosto, el programa suspende temporalmente los pagos debido al periodo vacacional. Por lo tanto, el primer pago del ciclo escolar 2025-2026 se entregará en octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. La gran novedad del ciclo 2025-2026 es que los estudiantes de nivel primaria podrán ser registrados por primera vez para acceder a este apoyo. Aunque las fechas exactas aún no se han publicado, el proceso de inscripción se abrirá semanas después del inicio de clases, que será el 1 de septiembre de 2025, según el calendario oficial de la SEP.

Requisitos para el registro

Para solicitar la beca, las familias deberán tener a la mano los siguientes documentos:

CURP del menor.

Comprobante de domicilio.

Constancia de inscripción al ciclo escolar 2025-2026.

Formulario de solicitud (disponible próximamente en plataformas oficiales). Becas del Gobierno de México

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez habilitará el sistema de registro en su sitio web oficial, por lo que se recomienda seguir sus canales oficiales para actualizaciones y fechas específicas. Para obtener más detalles sobre esta y otras becas del Gobierno de México, visita el sitio oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar o consulta las redes sociales oficiales del programa. También puedes comunicarte a través de la línea de atención ciudadana.

