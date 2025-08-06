Claudia Sheinbaum apoya a Katia Itzel tras recibir amenazas por arbitraje en la Leagues Cup 2025

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo a la árbitra Katia Itzel García luego de que la silbante mexicana recibiera amenazas de muerte tras su actuación en el partido entre Rayados de Monterrey y FC Cincinnati, correspondiente a Leagues Cup 2025. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada por el periodista Joaquín López Dóriga sobre el caso. En respuesta, Sheinbaum informó que su gobierno establecerá contacto con la árbitra para ofrecerle apoyo institucional.

"Vamos a entrar en contacto con ella para ver si requiere algún apoyo. Mal por todos aquellos… Se puede ser exigente con un árbitro o con una árbitra; pero, de ahí a una crítica por ser mujer, pues eso sí estamos totalmente en contra. Ella es extraordinaria, todo mi reconocimiento", declaró Sheinbaum.

Agresión a Katia Itzel

Créditos: Internet

La presidenta también destacó la trayectoria de García y el esfuerzo que representa abrirse camino en un entorno dominado por hombres: "Imagínense ella, para llegar a ser árbitra… ¡Es una hazaña! Tiene que ser tres veces mejor que un hombre para que pudiera haber sido reconocida".

El encuentro se celebró el 29 de julio en Cincinnati, con victoria local de 3-2. La polémica surgió al minuto 53, cuando Katia García convalidó un gol para Cincinnati tras revisar el VAR. El tanto había sido previamente anulado por fuera de lugar, lo que encendió la inconformidad de algunos aficionados regiomontanos. La decisión arbitral desató una ola de ataques y amenazas de muerte en redes sociales contra García. Algunos de los mensajes enviados por Instagram incluían frases como:

"Te vamos a disolver en ácido".

"Te vamos a matar a toda tu familia".

"En México mandamos nosotros, así que no te escondas mucho". Ataques y amenazas de muerte en redes sociales

Créditos: Internet

Katia Itzel responde y llama a no normalizar la violencia

Ante la agresión digital, la árbitra publicó un contundente mensaje: "En México, un país donde cada día son asesinadas 10 mujeres, 91 personas son asesinadas cada día (hombres y mujeres). No podemos normalizar la violencia. ¡Rechazo total a la violencia en todos los espacios!".

La respuesta no se hizo esperar. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) condenó los hechos y expresó su respaldo total: "La FMF, a través de la Comisión de Arbitraje, condena enérgicamente los actos de intimidación y amenazas dirigidos en contra de la árbitra con gafete FIFA, Katia Itzel García".

Katia Itzel llama a no normalizar la violencia/Créditos: Internet

La Concacaf también se pronunció:

"Condenamos rotundamente las vergonzosas e inaceptables amenazas recibidas. Nos comprometemos a apoyar a Katia, promover el respeto en todos los niveles del deporte y colaborar con las partes interesadas para investigar las cuentas responsables." Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su preocupación: "Sin árbitros no hay fútbol. En la FIFA nos solidarizamos con la FMF y la Concacaf para condenar estas amenazas inaceptables".

Asimismo, el club Rayados de Monterrey emitió un comunicado oficial rechazando cualquier forma de violencia: "Las agresiones, como las denunciadas recientemente por la árbitra Katia Itzel García, y cualquier forma de violencia, son inadmisibles".

¿Quién es Katia Itzel García?

Nacida en Ciudad de México en 1992, Katia Itzel García es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM y actualmente cursa la carrera de Derecho. Su trayectoria en el arbitraje comenzó en 2015 en ligas amateurs, y desde 2016 forma parte del sistema profesional.

Obtuvo el gafete FIFA en 2019 y ha roto múltiples barreras de género en el futbol:

Primera mujer en dirigir un partido de Liga MX varonil (2024).

Árbitra central en la final del Mundial Femenino Sub-17 (2022).

Participación en los Juegos Olímpicos de París (2024).

Árbitra central en la Copa de Oro 2025, siendo la primera mujer en ese rol.

Reconocimiento de la UNAM, que nombró una cancha en su honor.

Katia Itzel García

Créditos: Instagram

La situación ha reavivado el debate sobre la violencia digital y de género en el fútbol, especialmente contra mujeres que ocupan cargos de autoridad como árbitras, directoras técnicas o comentaristas. Tanto la FMF como Concacaf y la organización de la Leagues Cup colaboran con las autoridades para rastrear las cuentas responsables de las amenazas, y la árbitra será acompañada en el proceso legal.

Este caso no solo expone la urgente necesidad de erradicar la violencia en el deporte, sino que también resalta el valor de figuras como Katia Itzel, que enfrentan con valentía entornos hostiles y se convierten en referentes de cambio.

Fuente: Tribuna del Yaqui