Top 3 México: FGR confirma ataque directo contra fiscal en Tamaulipas y más noticias relevantes

Ciudad de México.- No inicies este miércoles 6 de agosto de 2025 sin estar enterado de las noticias más importantes de la República Mexicana. En este Top 3 de México, hecho por TRIBUNA, te contaremos toda la información relevante para que inicies tu mañana bien informado. En la noticia más importante, traemos los detalles sobre el asesinato del jefe de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas.

'El Mayo' Zambada libra la pena de muerte

El capo mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, exlíder del cártel de Sinaloa, ha librado la pena de muerte. Así lo confirmó la Fiscalía de Estados Unidos. De acuerdo con un documento del Departamento de Justicia estadounidense, se señala que la corte y la fiscalía general no buscarán una sentencia de pena de muerte contra Zambada. Cabe resaltar que 'El Mayo' Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas. Actualmente, el exnarcotraficante enfrenta un proceso en el Distrito Este de Nueva York.

Pemex dejará de requerir el respaldo financiero de Hacienda

En su 'Mañanera del Pueblo' de ayer, martes 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) dejará de requerir el respaldo financiero de la Secretaría de Hacienda para el año 2027 gracias al plan de rescate presentado por el Gobierno Federal.

Hay que recordar que Pemex venía atravesando una crisis económica y presenta diversas deudas con sus proveedores que suman millones de pesos.

Asesinan en calles de Reynosa a jefe de la Fiscalía en Tamaulipas

En la noticia más importante, te presentamos los detalles sobre el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, jefe de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas. La información compartida por la Fiscalía General de la República señala que fue un ataque directo en su contra. En redes sociales se dieron a conocer los impactantes videos del momento del ataque. Vázquez Reina era un abogado con más de 30 años de carrera, desarrollados principalmente en el sector público y en particular en la FGR. Para más información como esta, no debes dejar de seguir a TRIBUNA.



Fuente: Tribuna del Yaqui