Acuerdo con gasolineras podrá ser renovado; esto es lo que Sheinbaum anunció

Ciudad de México.- En meses pasados, la administración del gobierno de Claudia Sheinbaum anunció los acuerdos con las gasolineras del país para mantener el precio de la gasolina en menos de 24 pesos, aunque, según datos de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el precio del combustible no ha tenido grandes bajas en comparación con la disminución de 8.6 por ciento del precio en Texas, que es de donde proceden la mayoría de los combustibles de México.

Desde que el acuerdo fue puesto en vigencia, el precio ha disminuido en un promedio de 2.6 por ciento, según los datos de la firma PetroIntelligence. Los datos para algunos han dejado claro que, si bien la orden funcionó, si se continuara con los precios según el mercado, podría haber sido mejor. Aun con esto, la presidenta ha anunciado el día de hoy, 7 de julio, durante su conferencia que el acuerdo entre el gobierno y las gasolineras del país será renovado.

Mientras se encontraba comentando la disminución de la inflación en México, explicó que esta baja se ha dado gracias a los acuerdos existentes para los precios de la canasta básica, así como el acuerdo mencionado con las gasolineras. “Mayo fue el más alto del 2025, una inflación de 4.42 por ciento. Baja en junio a 4.32 y en julio a 3.51 por ciento, lo cual es una disminución muy importante”, compartió la mandataria.

Agregando que, gracias al acuerdo para la Contención de la Inflación y la Carestía (PACIC) hecho durante el sexenio del anterior mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha sido posible esta disminución. Además de agradecer a los productores y empresarios, así como a las gasolineras: "Este acuerdo que hicimos para que la gasolina Magna no esté por encima de los 24 pesos lo vamos a renovar; nos toca este mes, en agosto", puntualizó la presidenta.

Finalmente, menciono que este sería un paso más para proteger la economía de las familias mexicanas. Por otro lado, durante la 'Mañanera' presentaron más sobre el Plan México, también siendo una de las estrategias para el sector de salud y la economía del país, siendo que se realizará una inversión de 12 mil millones de pesos para el sector farmacéutico, que cabe recordar ha tenido grandes problemáticas en los últimos meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui