Bayer, AstraZeneca y más invertirán en México: Confirman 12 mil mdp al sector farmacéutico

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional. Este jueves 7 de agosto de 2025, su Gobierno informó una inversión conjunta de más de 12 mil millones de pesos en el sector farmacéutico, como parte de los proyectos estratégicos del Plan México.

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó que esta inversión será realizada por cuatro compañías farmacéuticas, entre ellas tres multinacionales y una empresa mexicana:

Boehringer Ingelheim Bayer AstraZeneca México La nacional Carnot Laboratorios

Estas compañías desarrollarán proyectos centrados en la expansión de capacidades productivas, innovación tecnológica y ampliación de operaciones con enfoque exportador.

El anuncio fue complementado por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, quien destacó que estas nuevas inversiones impulsarán un entorno más competitivo y moderno para el sector salud del país. Señaló que el ecosistema biotecnológico será clave para el futuro de la industria farmacéutica en México: "Las inversiones que nos presentan hoy están enfocadas en expander su capacidad productiva y tecnológica y exportar"

El sector de la salud en México vive un momento de gran transformación apuntalado por la confianza que los inversionistas nacionales e internacionales han depositado en la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", agregó el secretario de Salud.

El Plan México avanza, asegura la presidenta

El Plan México, lanzado por la administración de Sheinbaum en colaboración con el sector privado, busca aumentar la inversión total del país a niveles superiores al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2026, y alcanzar el 28 por ciento para el año 2030. Esta estrategia se diseñó en respuesta a los cambios en la política internacional, especialmente tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025.

Este plan abarca sectores clave como el energético, salud, infraestructura, electromovilidad y farmacéutica, con el objetivo de reducir la dependencia del exterior y reforzar la capacidad de respuesta ante crisis sanitarias o económicas.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'