Cómo configurar controles parentales en una tablet: guía para padres en México.

Ciudad de México.- Sin embargo, el acceso sin restricciones a internet y a una amplia variedad de aplicaciones puede exponer a los menores a contenidos inadecuados o generar hábitos poco saludables, como el uso excesivo de la pantalla.

Por esta razón, es fundamental que los padres conozcan y utilicen las herramientas de controles parentales que ofrecen las tablets, con el fin de crear un entorno digital seguro y adecuado para sus hijos.

Los controles parentales son funciones diseñadas para que los adultos puedan limitar el acceso a ciertos contenidos, establecer horarios de uso y supervisar la actividad de los menores en el dispositivo.

Estas herramientas no solo protegen a los niños de contenidos violentos, sexuales o inapropiados para su edad, sino que también previenen compras no autorizadas dentro de las aplicaciones y ayudan a fomentar un uso equilibrado de la tecnología.

¿Cómo poner el modo niño en una tablet?

El modo niño es una función que crea un entorno controlado y protegido dentro de la tablet, restringiendo el acceso a aplicaciones, funciones y contenidos no autorizados.

En tablets Samsung, este modo suele estar integrado y se activa fácilmente desde la configuración principal, permitiendo que los padres definan qué aplicaciones estarán disponibles para los menores y cuánto tiempo pueden usar el dispositivo.

En tablets de otras marcas, como Hyundai y Xiaomi, el modo niño puede requerir la descarga de aplicaciones específicas que cumplen la misma función, tales como Kids Place o Google Family Link. Estas aplicaciones permiten crear perfiles de usuario para niños, bloquear el acceso a funciones del sistema, y limitar el tiempo de uso o el tipo de contenido al que pueden acceder.

Es importante mencionar que el modo niño es especialmente relevante en las tablets infantiles, dispositivos diseñados específicamente para los más pequeños. Estas tablets cuentan con interfaces amigables, colores llamativos y contenido educativo preinstalado, además de controles parentales integrados que facilitan la supervisión y limitan el acceso a contenidos inadecuados.

En muchos casos, el modo niño viene activado por defecto o es muy sencillo de configurar, lo que garantiza que los niños tengan una experiencia segura y adecuada para su edad desde el primer uso.

¿Cómo puedo configurar los controles parentales en mi tablet?

El proceso para activar los controles parentales puede variar dependiendo de la marca y el sistema operativo de la tablet, pero en general, las tablets que funcionan con Android, como las tablets Hyundai, Samsung y Xiaomi, cuentan con opciones integradas o aplicaciones compatibles que facilitan esta configuración.

Estos dispositivos con sistema Android permiten activar controles parentales a través de la configuración de Google Play Store. Para ello, es necesario ingresar a la tienda de aplicaciones, acceder al menú de ajustes y buscar la sección de familia o controles parentales.

Allí, los padres pueden establecer un código PIN que impida que los niños modifiquen las restricciones, y seleccionar los tipos de contenido que desean bloquear o permitir según la edad del menor. Además, es posible restringir la instalación de nuevas aplicaciones y limitar el acceso a ciertos juegos, películas o música, garantizando así un uso seguro y controlado.

Por su parte, Samsung, una de las marcas más populares en México, incluye en sus tablets Android una función llamada Modo Niños o Kids Mode. Esta función crea un espacio seguro dentro del dispositivo, donde los niños pueden acceder únicamente a las aplicaciones y contenidos previamente autorizados por los padres.

Para activar este modo, se debe ingresar a la configuración del sistema o descargar la aplicación desde Galaxy Store si no está preinstalada. Los padres pueden configurar perfiles personalizados para cada niño, establecer límites de tiempo para el uso del dispositivo y bloquear funciones del sistema que no sean apropiadas para menores.

Este modo es especialmente práctico porque permite que los niños usen la tablet de manera autónoma sin riesgo de acceder a contenidos no deseados o realizar cambios en la configuración.

En cuanto a las tablets Xiaomi, que también operan con Android, la configuración de controles parentales se puede realizar mediante la aplicación Google Family Link, que es una herramienta muy completa para supervisar y controlar el uso del dispositivo.

Para utilizar Family Link, los padres deben instalar la aplicación tanto en su dispositivo como en el de sus hijos, y vincular ambas cuentas. Desde esta plataforma, es posible establecer límites de tiempo, aprobar o bloquear la descarga de aplicaciones, monitorear la actividad diaria y gestionar el acceso a contenido según la edad.

Además, desde la configuración de Google Play Store, se pueden activar controles parentales para restringir la descarga de aplicaciones o la realización de compras dentro de ellas. Esta solución es ideal para familias que desean un control detallado y en tiempo real sobre el uso que sus hijos hacen de la tablet.

¿Dónde se activa el control parental?

En las tablets con sistema Android, el control parental se activa principalmente desde la Google Play Store, en el menú de configuración dentro de la sección destinada a la familia o controles parentales.

Ahí, los padres pueden establecer un código PIN para evitar que los niños modifiquen las restricciones y definir las categorías de contenido que desean limitar, como aplicaciones, juegos, películas o música.

Además, existen aplicaciones especializadas como Google Family Link, que permiten un control más completo y remoto sobre el dispositivo, facilitando la supervisión desde otro teléfono o computadora.

En tablets Samsung, además de Google Play, el control parental puede activarse a través del Modo Niños, que se encuentra en la configuración del sistema y ofrece un entorno seguro para los menores.

En tablets Hyundai, aunque las opciones integradas pueden ser más limitadas, es posible activar controles parentales mediante la configuración de Google Play o utilizando aplicaciones de terceros que bloquean el acceso a ciertas aplicaciones o funciones del dispositivo.

Consejos adicionales para el uso seguro de tablets infantiles

Las tablets infantiles son una excelente opción para que los niños pequeños comiencen a interactuar con la tecnología de manera segura. Estos dispositivos están diseñados con interfaces intuitivas y contenido educativo que estimula el aprendizaje y la creatividad.

Sin embargo, para maximizar su beneficio, es recomendable que los padres complementen los controles parentales con algunas prácticas adicionales. Por ejemplo, establecer horarios de uso ayuda a evitar que los niños pasen demasiado tiempo frente a la pantalla, lo cual puede afectar su salud visual y su desarrollo social.

Supervisar el contenido que se descarga o visualiza es otra medida importante para garantizar que los niños accedan únicamente a material apropiado y educativo. Asimismo, mantener el software de la tablet actualizado es fundamental para proteger el dispositivo contra vulnerabilidades de seguridad.

Finalmente, es esencial que los padres enseñen a sus hijos sobre el uso responsable de la tecnología, explicándoles la importancia de respetar los límites establecidos y de no compartir información personal en línea. Este acompañamiento es clave para que los niños desarrollen habilidades digitales saludables y conscientes.

En resumen, configurar los controles parentales en tablets Hyundai, Samsung, Xiaomi o cualquier otra marca es una tarea accesible y necesaria para proteger a los niños en el entorno digital.

Aprovechar estas herramientas permite a los padres en México brindar un espacio seguro, educativo y equilibrado para sus hijos, fomentando un uso responsable y saludable de la tecnología desde temprana edad.