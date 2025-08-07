Con tu tarjeta INAPAM puedes recibir $3,000 de apoyo: Aprende cómo registrarte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el mes de agosto de 2025, el Gobierno de México brinda una nueva oportunidad para que mujeres adultas mayores de entre 60 y 64 años accedan a un apoyo económico de $3,000 pesos mensuales a través del programa Pensión mujeres Bienestar.

Este beneficio tiene como objetivo reconocer y apoyar a mujeres que dedicaron su vida al hogar, al trabajo informal, o al cuidado de su familia, y que aún no cuentan con su pensión formal. A continuación, te compartimos los requisitos, el calendario por apellidos y los detalles del proceso para registrarte correctamente.

Pasos para el registro de tu tarjeta INAPAM

¿Quiénes pueden registrarse?

Mujeres mexicanas de 60 a 64 años que no cuenten con pensión formal y que presenten los documentos requeridos en tiempo y forma.

Requisitos para registrarte y recibir el apoyo de $3,000

Para realizar el trámite sin contratiempos, debes presentar los siguientes documentos en original y copia:

Tarjeta del INAPAM.

Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte).

CURP actualizada.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (reciente, no mayor a 3 meses).

Número de teléfono de contacto.

Con estos documentos, el personal de la Secretaría del Bienestar validará tu información y te dará de alta en el programa.

¿Cuándo toca registrarme?

El registro se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. Aquí te dejamos el calendario oficial para agosto de 2025.

A,B: 1 y 2 de agosto.

1 y 2 de agosto. C: 5 y 6 de agosto.

5 y 6 de agosto. D, E, F: 7 y 8 de agosto.

7 y 8 de agosto. G: 9 y 12 de agosto.

9 y 12 de agosto. H, I, J, K, L: 13 y 14 de agosto.

13 y 14 de agosto. M: 15 y 16 de agosto.

15 y 16 de agosto. N, Ñ, O, P, Q: 19 y 20 de agosto.

19 y 20 de agosto. R: 21 y 22 de agosto.

21 y 22 de agosto. S, T, U: 23 y 26 de agosto.

23 y 26 de agosto. V, W, X, Y, Z: 27 y 28 de agosto.

27 y 28 de agosto. Rezagadas (todas las letras): 29 y 30 de agosto.

El registro se lleva a cabo en los Módulos de Bienestar distribuidos en todo el país. Puedes localizar el módulo más cercano en el sitio oficial: https://www.gob.mx/bienestar, también puedes llamar a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64 para recibir orientación personalizada.

La Pensión Mujeres Bienestar es una política pública orientada a cerrar las brechas de desigualdad que han afectado históricamente a las mujeres mayores en México. Al reconocer su trabajo no remunerado o informal, este apoyo busca mejorar su calidad de vida y brindar seguridad económica en una etapa vulnerable. Si tú o una familiar cumplen con los requisitos, no dejen pasar esta oportunidad. Acudan al módulo correspondiente en la fecha indicada y asegúrense de llevar toda la documentación necesaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui