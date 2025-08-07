¿Cuál será el castigo para los policías por realizar actos sexuales dentro de una patrulla?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueran captados realizando actos sexuales a bordo de una patrulla, la corporación policíaca se encuentra en medio de las investigaciones correspondientes para determinar cuáles serán las sanciones para ambos agentes, de quienes hasta el momento se desconoce su identidad. El material audiovisual rápidamente comenzó a circular en redes sociales, desatando cualquier tipo comentarios y reacciones por parte de los usuarios.

Mediante una tarjeta informativa, la SSC capitalina confirmó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos, adscritos a la Secretaría, tomó conciencia de la situación y se inició con la carpeta de investigación administrativa interna correspondiente. De igual manera, la institución indicó que los dos oficiales implicados fueron citados a rendir cuentas sobre sus actos, ya que se encontraban dentro de una unidad oficial y portando el uniforme de trabajo cuando fueron captados infraganti mientras realizaban tocamientos indebidos entre ambos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución, todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados", se puede leer en el comunicado emitido por la Secretaría en sus redes sociales.

¿Cuál es el castigo que enfrentarían los policías?

Hasta este momento, las autoridades competentes no han confirmado si los agentes aún se encuentran en labores o si ya fueron retirados de su cargo. De acuerdo con información proporcionada por MVS Noticias, los infractores se podrían enfrentar a sanciones que van desde una suspensión hasta la destitución definitiva, esto con base a los resultados que arrojen las indagatorias del caso. Por su parte, el Código de Conducta de la SSC de la CDMX, dirigida por Pablo Vázquez Camacho, los elementos deben evitar utilizar vehículos o instalaciones oficiales para fines personales representa una falta grave.

La dependencia reafirmó que todo acto que se aparte de la normativa será debidamente investigado y, en su caso, sancionado conforme a los procedimientos establecidos en el reglamento interno y al Código de Conducta institucional. Se espera que en los próximos días la institución informe sobre las sanciones que recibirán los implicados en este caso que ha causado un debate entre la sociedad con respecto a la integridad por parte de las leyes del orden.

Fuente: Tribuna del Yaqui