¿Qué autos no circulan este jueves 7 de agosto? Consulta el programa Hoy No Circula

Ciudad de México.- Este jueves 7 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula se mantiene activo con normalidad en la Ciudad de México (CDMX) y en los estados que integran la Megalópolis. Según el reporte más reciente de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los niveles de contaminación y ozono se mantienen dentro de los parámetros permitidos, por lo que no se ha declarado Contingencia Ambiental ni se ha activado el Doble Hoy No Circula.

Esto implica que el programa se aplica de forma habitual en su horario regular, de las 05:00 a las 22:00 horas, en todas las zonas donde está vigente, incluyendo el Estado de México (Edomex), Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Querétaro.

Consulta el programa Hoy No Circula del jueves 7 de agosto. Foto: CAMe

¿Qué autos no circulan este jueves 7 de agosto?

De acuerdo con la CAMe, para este jueves no pueden circular los siguientes vehículos:

Automóviles con engomado verde

Unidades con último dígito de placa 1 y 2

Vehículos con holograma de verificación 1 y 2

Si tu vehículo cumple con alguna de estas características, deberás mantenerlo fuera de circulación durante el horario indicado, a fin de evitar sanciones económicas por incumplimiento del programa.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula tiene validez en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la cual incluye:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México

18 municipios conurbados del Estado de México

Además de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Morelos y Querétaro

Este programa busca reducir la emisión de contaminantes atmosféricos y mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas con mayor densidad vehicular.

Vehículos que sí pueden circular

Algunos vehículos están exentos del Hoy No Circula, sin importar el día y mientras no se aplique la Contingencia Ambiental. Estos son:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Automóviles con placas para personas con discapacidad

Transporte escolar y unidades que trasladan productos perecederos o residuos peligrosos

Vehículos destinados a Seguridad Pública, Protección Civil, Salud, así como unidades que prestan servicios urbanos y aquellos que funcionan con gas natural

Estos vehículos tienen libre tránsito en cualquier día de la semana, sin importar el engomado o la terminación de placas.

Multas por incumplir el programa

Si un conductor circula en un día restringido por el programa, se hará acreedor a una sanción económica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX puede detener el vehículo y aplicar una multa equivalente a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para este 2025, el valor diario de la UMA es de 113.14 pesos, por lo que la multa oscila entre los 2,262.80 y 3,394.20 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad. Cabe recordar que el valor mensual de la UMA es de 3,439.46 pesos y el anual alcanza los 41,273.52 pesos.

Por ello, es importante que los conductores verifiquen diariamente si pueden circular, y así evitar afectar su economía familiar.

Fuente: Tribuna