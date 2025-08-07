Solo un bajo porcentaje de personas ha tenido efectos adversos con pasta dental Colgate

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como te hemos informado en TRIBUNA, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ordenó el retiro del mercado del dentífrico Colgate Total Active Prevention CLEAN MINT, tras recibir reportes de consumidores que presentaron reacciones adversas como irritación bucal e hinchazón leve.

De acuerdo con un comunicado emitido por Colgate-Palmolive, la empresa ha registrado solo un pequeño porcentaje de casos aislados de sensibilidad a ciertos ingredientes del producto. Las reacciones notificadas, según la compañía, han sido temporales y de carácter leve.

La empresa ha registrado solo un pequeño porcentaje de casos

"La Compañía lamenta profundamente las dificultades que han experimentado. Si usted presenta una reacción adversa, debe suspender el uso del producto y se puede poner en contacto con la Compañía en colgatepalmolive.com.mx para coordinar el cambio de su crema dental por otra del portafolio Colgate", informó la marca en su comunicado oficial.

Colgate-Palmolive subrayó que la seguridad, calidad y eficacia del producto se mantienen respaldadas por sus procesos de manufactura en México, y afirmó que ningún otro artículo de su portafolio ha presentado reportes similares. Además, la compañía expresó su plena disposición a colaborar con COFEPRIS en el proceso de revisión y seguimiento del caso, reiterando su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y la confianza del consumidor mexicano.

La disposición de COFEPRIS responde a la recepción de múltiples reportes de ciudadanos que alertaron sobre posibles efectos secundarios tras el uso de este producto, lo cual activó los protocolos de vigilancia sanitaria para garantizar la protección de la salud pública. Como parte de sus funciones, la autoridad sanitaria recomendó a los consumidores que hayan adquirido el producto suspender su uso de inmediato y reportar cualquier reacción adversa en el portal oficial www.gob.mx/cofepris.

Fuente: Tribuna del Yaqui