Top 3 México: Sheinbaum celebra la creación de una Unidad Fronteriza en Sonora

Ciudad de México.- Para este jueves 7 de agosto, inicia bien informado el día con el Top 3 México de TRIBUNA. Recuerda que este es un espacio patrocinado por Casa Ley que tiene las mejores ofertas para ti. Hoy te contaremos sobre la Unidad Fronteriza en Sonora, que recientemente fue creada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y que ha sido vista con buenos ojos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hijo de AMLO se defiende

Andrés Manuel 'Andy' López Beltrán salió a defenderse tras las críticas por su viaje a Japón y mediante una carta afirmó que toda la polémica fue para emprender una campaña de linchamiento político y de odio en su contra. Además, acusó que se le espió, al mismo tiempo de decir que no son iguales que la oposición.

'El Chapo' denuncia aislamiento

Mediante una carta escrita a puño y letra, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, denunció que no se le ha permitido tener contacto con su abogado, además de que no tiene permitido recibir visitas, llamadas o correspondencia. No es la primera vez que el capo denuncia que sus derechos están siendo violados.

Sheinbaum destaca Unidad Fronteriza en Sonora

Claudia Sheinbaum Pardo destacó la creación de la primera Unidad Fronteriza en Sonora impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la cual tiene como objetivo atender los retos de inseguridad en la frontera con Estados Unidos. La presidenta hizo referencia a que es parte de las estrategias que sigue Sonora como parte de la relación bilateral que se tiene con el país vecino, precisamente por ser un estado fronterizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui