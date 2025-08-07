Tormenta Tropical 'Ivo' HOY: Estos estados serán afectados por lluvias y oleaje extremo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sigue activa la temporada de huracanes en el Pacífico, y este jueves 7 de agosto, la Tormenta Tropical 'Ivo' mantiene en alerta a varios estados del occidente y sur del país. Si vives cerca de las costas o tienes pensado viajar, es fundamental consultar el pronóstico del clima antes de salir de casa, ya que se esperan lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en distintas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro de Ivo se localiza a 215 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 295 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Su trayectoria continúa en dirección oeste-noroeste, desplazándose a 37 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 85 kilómetros por hora.

Conoce los movimientos de la Tormenta Tropical 'Ivo'. Foto: Conagua

La circulación de esta Tormenta Tropical, junto con otros fenómenos atmosféricos activos como el monzón mexicano, una circulación ciclónica en altura y la entrada de humedad por ambos litorales, generará un panorama meteorológico complejo que afectará a gran parte del país.

Estados más afectados hoy por la Tormenta Tropical 'Ivo'

Los desprendimientos nubosos de 'Ivo' provocarán lluvias intensas en Nayarit y Jalisco, especialmente en las zonas costeras. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Colima, Michoacán y Guerrero, con potencial de provocar deslaves, inundaciones y aumento en niveles de ríos y arroyos. Estas condiciones extremas vendrán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, así como oleaje de hasta cinco metros de altura.

El oleaje elevado se hará sentir con mayor fuerza en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que en Guerrero alcanzará alturas de cuatro metros. Oaxaca y Chiapas también registrarán oleaje elevado de entre 2 y 3 metros.

Lluvias en otras regiones del país

Además de los estados directamente impactados por 'Ivo', otras regiones del país también recibirán lluvias importantes. Se pronostican precipitaciones intensas en Sinaloa, muy fuertes en Durango, Chihuahua, Guanajuato y Campeche, y fuertes en entidades como Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex), Veracruz, Puebla, Morelos, Aguascalientes y Zacatecas.

En el centro y sureste de México, un canal de baja presión y la inestabilidad atmosférica en la Península de Yucatán ocasionarán lluvias muy fuertes en Campeche y fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas. Incluso en zonas más secas como Sonora y Baja California Sur, se presentarán lluvias aisladas y chubascos.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil recomiendan a la población extremar precauciones por posibles inundaciones, deslaves, caída de árboles o anuncios publicitarios, especialmente en las costas del Pacífico.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)