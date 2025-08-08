LOTERIA NACIONAL

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial de la Lotería Nacional de HOY viernes 8 de agosto

¿La suerte te sonríe? Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Especial de la Lotería Nacional de hoy viernes 8 de agosto de 2025

Sorteo Especial de la Lotería Nacional número 302Créditos: Internet
Ciudad de México.- Hoy es viernes de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 8 de agosto de 2025. Hoy se celebró el Sorteo Especial No. 302, que hace alusión a las 'Mujeres que han transformado nuestra patria', esto en el marco del 225 aniversario de la Lotería Nacional; aquí todos los detalles sobre los ganadores.

GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL

Premio Mayor 27 millones de pesos:

59216

Segundo premio 3,000,000 pesos:

39234

Tercer premio 400,000 pesos:

21105

Cuarto premio 400,000 pesos:

44104

Quinto premio 400,000 pesos:

38335

Sexto premio 400,000 pesos:

04248

Séptimo premio 200,000 pesos:

29472

Octavo premio 200,000:

58419

Noveno premio 200,000 pesos:

46775

Décimo premio 200,000 pesos:

08886

Decimoprimer premio 127,000 pesos:

31465

Decimosegundo premio 127,000 pesos:

04144

Decimotercer premio 127,000 pesos:

08830

Decimocuarto premio 127,000 pesos:

28389

Decimoquinto premio 127,000 pesos:

41343

Decimosexto premio 127,000 pesos:

02466

Decimoséptimo premio 127,000 pesos:

11221

Decimoctavo premio 127,000 pesos:

17328

Decimonoveno premio 127,000 pesos:

49594

Vigésimo premio 127,000 pesos:

10581

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial de la Lotería Nacional y otras particularidades?
  • PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series
  • Premio por serie: 13.5 millones de pesos
  • Se lleva a cabo en 2 Series y ofrece un total de 80 millones 683 mil 600 pesos repartidos en 12,896 premios
  • El costo de un cachito es de 60 pesos 
  • En el Sorteo Especial 1 de cada 5 gana
¿Qué celebra el cachito?

Este billete reconoce desde las primeras indígenas o las primeras voces insurgentes como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, hasta las mujeres de pensamiento y arte como Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo y Rosario Castellanos; su valentía y visión han nutrido la historia de México.

