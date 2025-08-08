Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial de la Lotería Nacional de HOY viernes 8 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hoy es viernes de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 8 de agosto de 2025. Hoy se celebró el Sorteo Especial No. 302, que hace alusión a las 'Mujeres que han transformado nuestra patria', esto en el marco del 225 aniversario de la Lotería Nacional; aquí todos los detalles sobre los ganadores.

GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL

Premio Mayor 27 millones de pesos:

59216

Segundo premio 3,000,000 pesos:

39234

Tercer premio 400,000 pesos:

21105

Cuarto premio 400,000 pesos:

44104

Quinto premio 400,000 pesos:

38335

Sexto premio 400,000 pesos:

04248

Séptimo premio 200,000 pesos:

29472

Octavo premio 200,000:

58419

Noveno premio 200,000 pesos:

46775

Décimo premio 200,000 pesos:

08886

Decimoprimer premio 127,000 pesos:

31465

Decimosegundo premio 127,000 pesos:

04144

Decimotercer premio 127,000 pesos:

08830

Decimocuarto premio 127,000 pesos:

28389

Decimoquinto premio 127,000 pesos:

41343

Decimosexto premio 127,000 pesos:

02466

Decimoséptimo premio 127,000 pesos:

11221

Decimoctavo premio 127,000 pesos:

17328

Decimonoveno premio 127,000 pesos:

49594

Vigésimo premio 127,000 pesos:

10581

PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 13.5 millones de pesos

Se lleva a cabo en 2 Series y ofrece un total de 80 millones 683 mil 600 pesos repartidos en 12,896 premios

El costo de un cachito es de 60 pesos

En el Sorteo Especial 1 de cada 5 gana

Este billete reconoce desde las primeras indígenas o las primeras voces insurgentes como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, hasta las mujeres de pensamiento y arte como Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo y Rosario Castellanos; su valentía y visión han nutrido la historia de México.

