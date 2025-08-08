Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Especial de la Lotería Nacional de HOY viernes 8 de agosto

Ciudad de México.- Hoy es viernes de Sorteo Especial en la Lotería Nacional y si compraste tu cachito, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 8 de agosto de 2025. Hoy se celebró el Sorteo Especial No. 302, que hace alusión a las 'Mujeres que han transformado nuestra patria', esto en el marco del 225 aniversario de la Lotería Nacional; aquí todos los detalles sobre los ganadores.
GANADORES DEL SORTEO ESPECIAL
Premio Mayor 27 millones de pesos:
59216
Segundo premio 3,000,000 pesos:
Te podría interesar
- Clima en Sonora
Clima en Sonora: Alertan de LLUVIAS FUERTES por 'Ivo'; esta NOCHE se esperan 3 HORAS de tormentas
- Ciudad Obregón
Atacó a policías: Abaten en Ciudad Obregón a responsable de decapitar a menor en Hermosillo
- HERMOSILLO
Difunden foto del arresto del exdirector de la Policía de Hermosillo; estos son sus delitos
39234
Tercer premio 400,000 pesos:
21105
Cuarto premio 400,000 pesos:
44104
Quinto premio 400,000 pesos:
38335
Sexto premio 400,000 pesos:
04248
Séptimo premio 200,000 pesos:
29472
Octavo premio 200,000:
58419
Noveno premio 200,000 pesos:
46775
Décimo premio 200,000 pesos:
08886
Decimoprimer premio 127,000 pesos:
31465
Decimosegundo premio 127,000 pesos:
04144
Decimotercer premio 127,000 pesos:
08830
Decimocuarto premio 127,000 pesos:
28389
Decimoquinto premio 127,000 pesos:
41343
Decimosexto premio 127,000 pesos:
02466
Decimoséptimo premio 127,000 pesos:
11221
Decimoctavo premio 127,000 pesos:
17328
Decimonoveno premio 127,000 pesos:
49594
Vigésimo premio 127,000 pesos:
10581¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Especial de la Lotería Nacional y otras particularidades?
- PREMIO MAYOR: 27 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 13.5 millones de pesos
- Se lleva a cabo en 2 Series y ofrece un total de 80 millones 683 mil 600 pesos repartidos en 12,896 premios
- El costo de un cachito es de 60 pesos
- En el Sorteo Especial 1 de cada 5 gana
Este billete reconoce desde las primeras indígenas o las primeras voces insurgentes como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, hasta las mujeres de pensamiento y arte como Sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo y Rosario Castellanos; su valentía y visión han nutrido la historia de México.
Fuente: Tribuna del Yaqui