Polémica por tenis ‘Oaxaca Slip-On’: Sheinbaum anuncia acciones legales contra Adidas

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', desde el Salón Guillermo Prieto en Palacio Nacional. Este viernes 8 de agosto, la mandataria reaccionó a la reciente polémica de la empresa internacional de calzado Adidas, la cual cometió apropiación cultural al realizar sus 'Oaxaca Slip-On', plagio de la comunidad oaxaqueña de Villa Hidalgo Yalalag.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló el Gobierno Federal ya está analizando la parte jurídica para garantizar la seguridad para los diseños de comunidades indígenas, pues si bien existen legislaciones que protegen los derechos de autor e intelectuales, es común que empresas gigantes como Adidas cometan esta clase de robos: "Sí, estamos viendo la parte jurídica para poder apoyar a los pueblos. Muchas veces grandes empresas toman productos ideas, diseños de comunidades indigenas de nuestro país".

Por lo anterior, el segundo piso de la Cuarta Transformación (4T), ya trabaja en una nueva Ley para garantizar seguridad a estas comunidades, apuntó la presidenta: "Además de lo que ya existe y en cierta medida, [Adidas] están usurpando la creatividad de un pueblo originario, en particular los huaraches".

En esta intervención, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural en la Secretaría de Cultura, confirmó que Adidas y un diseñador de origen norteamericano hicieron apropiación cultural indebida de unos huaraches que pertenecen a la tradición del pueblo de Villa Hidalgo Yalalag en Oaxaca. Apuntó que la empresa ya se puso en contacto con el gobierno de Oaxaca, el cual anunció medidas legales desde que se presentó el modelo de tenis.

Ya se puso en contacto Adidas con el gobierno del Estado de Oaxaca, van a iniciar pláticas. Llevan el apoyo de la secretaría de Cultura a través del Indautor porque así lo dicta la Ley del Patrimonio. Comenzarán esas pláticas sobre todo para el resarcimiento al pueblo que se vio plagiado y sufrió esta apropiación cultural", comentó la funcionaria.

Ante la pregunta de si el Gobierno de Sheinbaum buscará que estos tenis salgan del mercado, la mandataria señaló que primero habrá pláticas para resarcir el daño a la comunidad plagiada, sin embargo, no puntualizó cómo podría ser este.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'