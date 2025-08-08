Top 3 México: Tormenta 'Ivo' llega con lluvias para la mitad del país y gasolina se mantendrá en 24 pesos

Comparta este artículo

Ciudad de México.-¿Quieres estar informado sobre el acontecer nacional? El Top 3 México de TRIBUNA es el lugar correcto para que estés al tanto de la información más relevante que está pasando en la República mexicana. Este viernes 8 de agosto te presentamos la selección de noticias más importantes; no dejes de leer.

Tormenta tropical 'Ivo'

La tormenta tropical 'Ivo' ocasionará lluvias muy fuertes en varias zonas de México, como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Los expertos del clima advierten que hay altas probabilidades de que 'Ivo' deje lluvias también en Sonora. Recuerda que siempre es oportuno checar el pronóstico del clima.

Luisa María Alcalde llama a evitar lujos

Tras las miles de críticas por los viajes de lujo de varios integrantes del partido de Morena, Luisa María Alcalde, presidenta del movimiento, hizo un llamado a los integrantes de la Cuarta Transformación a actuar siguiendo el principio de la justa medianía que promueve el partido creado por Andrés Manuel López Obrador y que ahora lidera Claudia Sheinbaum Pardo, quien también se ha mostrado contra el derroche.

Gasolina se mantendría a bajo precio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se renovará el acuerdo entre el gobierno y las gasolineras del país para mantener el precio del combustible en menos de 24 pesos. Aunque para los expertos esta medida no funciona del todo para los empresarios, la mandataria dice que no es una imposición a los gasolineros. Se espera que este nuevo tratado entre Gobierno Federal y asociados del ramo. Recuerda que para más noticias, TRIBUNA, no te pierdas el sitio web.

Fuente: Tribuna del Yaqui