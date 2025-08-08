Tormenta tropical 'Ivo' impactará con lluvias y calor extremo en México HOY 8 de agosto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Continúa la actividad ciclónica en el océano Pacífico, y este viernes 8 de agosto de 2025 se prevén condiciones meteorológicas extremas en diversas regiones del país: desde lluvias fuertes hasta altas temperaturas. Por ello, antes de salir de casa, es fundamental conocer el pronóstico del clima y el tiempo, ya que la Tormenta Tropical 'Ivo' afectará diversas entidades. ¡Aquí todos los detalles para que nada interrumpa tu jornada!

Este es el trayecto de la Tormenta 'Ivo'

De acuerdo con el reporte más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la mañana de este viernes, el centro de 'Ivo' se localiza a 275 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, estado de Baja California Sur, y a 420 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. Se desplaza hacia el oeste-noroeste a 33 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

Conoce los efectos de la Tormenta 'Ivo' para este viernes. Foto: Conagua

Durante el transcurso del día, la circulación de la Tormenta y sus desprendimientos nubosos generarán lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco, y lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Baja California Sur, Nayarit y Colima. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Las previsiones indican que hacia el mediodía, 'Ivo' se ubicará a 215 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, manteniéndose como Tormenta Tropical. No obstante, durante la noche alcanzará la categoría 1 de huracán, con vientos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, situándose a 325 kilómetros al sur-suroeste de Santa Fe, Baja California Sur. Posteriormente, se espera que el sistema pierda intensidad de forma gradual a lo largo del fin de semana.

Además de la influencia directa de 'Ivo', el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica estarán provocando lluvias muy fuertes en Durango y Sinaloa, así como lluvias fuertes en el noroeste del país. Canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste, junto con el ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos y precipitaciones en amplias regiones, incluyendo la Península de Yucatán.

El pronóstico de lluvias para hoy incluye:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa y Jalisco.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Nayarit, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California e Hidalgo.

Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en carreteras y generar caída de árboles o anuncios publicitarios debido a las rachas de viento. Las autoridades recomiendan extremar precauciones por las lluvias, viento y oleaje, en especial para la navegación marítima, y atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)